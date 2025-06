Dove vedere Esperance Tunisi-Chelsea in diretta TV e streaming?

Esperance vs Chelsea

Mondiale per Club

Terza e ultima giornata del gruppo D del Mondiale per Club: tutte le info e dove vedere Esperance-Chelsea in tv e streaming.

Nel gruppo D del Mondiale per Club va in scena uno scontro diretto fondamentale per le sorti del passaggio del turno.

Si affrontano infatti il Chelsea e l'Esperance Tunisi, entrambe a quota tre punti.

Solo una delle due formazioni passerà il turno e accederà agli ottavi di finale: ai tunisini non basterà però un pareggio.

Dove vedere Esperance Tunisi-Chelsea in diretta: canale tv e streaming

Esperance Tunisi-Chelsea sarà trasmessa gratuitamente ed in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà Esperance Tunisi-Chelsea:

Telecronista DAZN: Riccardo Mancini

Esperance Tunisi-Chelsea: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo D Lincoln Financial Field

Chi trasmette Esperance Tunisi-Chelsea in diretta TV e in streaming?

Esperance Tunisi-Chelsea: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Esperance Tunisi e Chelsea

L'esperienza dell'Esperance Tunisi al Mondiale per Club è iniziata con una sconfitta per 2-0 contro il Flamengo. Al secondo turno, però, i nordafricani hanno trovato il primo fondamentale successo per 1-0 contro il Los Angeles, grazie anche al rigore parato da Ben Said al 101'.

Al contrario, il Chelsea ha iniziato la competizione con una vittoria, superando gli statunitensi per 2-0 grazie alle reti di Pedro Neto ed Enzo Fernandez, subendo però poi la sconfitta per 3-1 contro il Flamengo nella seconda giornata. Contro i tunisini basterà un pareggio per superare il turno, grazie ad una migliore differenza reti.

