Dove vedere Como-Inter in diretta tv e streaming?

Como-Inter match della 38ª e ultima giornata di Serie A: tutte le info su dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Chance sprecata dall'Inter, sempre a -1 dal Napoli capolista a una giornata dal termine di questa entusiasmante Serie A 2024/25.

Il pareggio subìto in rimonta contro la Lazio non ha permesso ai nerazzurri di approfittare dello 0-0 raccolto dai partenopei a Parma: ora, per l'ultimo turno, c'è da affrontare la sfida al Como.

Lariani certi di terminare al decimo posto in classifica: 19 punti su 21 disponibili nelle ultime sette partite per la squadra di Fabregas, vogliosa di congedarsi dal suo pubblico nel migliore dei modi con lo scalpo di un'altra big in lotta per lo Scudetto.

Dove vedere Como-Inter in diretta: canale tv e streaming

Como-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN: per vederla servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e Xbox.

Como-Inter: data e orario del fischio d'inizio

Como reduce dal pari sul campo del Verona: lombardi in vantaggio con la seconda rete consecutiva di Caqueret, raggiunti nella ripresa da Lazovic per i padroni di casa.

Delusione Inter a San Siro per mano della Lazio: in vantaggio per due volte, i nerazzurri si sono sempre fatti riprendere da Pedro, autore di una doppietta potenzialmente decisiva per le sorti dello Scudetto.

Nel match d'andata, disputato lo scorso 23 dicembre, ad avere la meglio fu l'Inter grazie ai sigilli di Carlos Augusto e Thuram, entrambi arrivati durante il secondo tempo.

