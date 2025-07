Dove vedere Chelsea-PSG in diretta tv e streaming?

Chelsea e PSG saranno le due squadre a contendersi il Mondiale per Club: tutte le informazioni verso la finale.

La finale del Mondiale per Club, in programma al MetLife Stadium in New Jersey, si disputerà il 13 luglio alle ore 21 italiane. Ultimo atto della competizione che vedrà in campo Chelsea e PSG dopo aver superato rispettivamente il Fluminense e il Real Madrid. Grande attesa per la finale del Mondiale per Club; di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla super sfida.

Dove vedere Chelsea-PSG in diretta: canale tv e streaming

Chi trasmette Chelsea-PSG in diretta TV e in streaming?



Chelsea-PSG: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Chelsea e PSG

Entrambe le squadre arrivano da una semifinale vinta in maniera netta, soprattutto da parte del PSG, che ha sconfitto per 4-0 il Real Madrid mentre il Chelsea si è fermato a 2-0 contro i brasiliani. Al Mondiale hanno tutte e due perso una partita, nel girone; il Chelsea contro il Flamengo mentre il PSG con il Botafogo. Le squadre di Maresca e Luis Enrique sono senza dubbio tra le più in forma in questo periodo. Prima dell'inizio del Mondiale infatti il Chelsea aveva trionfato in Conference League mentre il PSG ha vinto la sua prima Champions League.

