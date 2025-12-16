Dove vedere Cagliari-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La 16ª giornata di Serie A vedrà disputarsi solo sei dei dieci incontri previsti, a causa degli impegni di Bologna, Inter, Milan e Napoli in Supercoppa Italiana.

Ad aprire la domenica, con la sfida dell’ora di pranzo, saranno il Cagliari di Fabio Pisacane e il Pisa di Alberto Gilardino.

Entrambe le squadre cercano punti preziosi, e l’incontro si preannuncia come una vera e propria sfida salvezza.

Di seguito tutte le info su Cagliari-Pisa, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Cagliari-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cagliari-Pisa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Cagliari-Pisa in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita dell'Unipol Domus, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN

Cagliari-Pisa: ora di inizio

Serie A - Serie A Unipol Domus

Cagliari-Pisa si gioca domenica 21 dicembre 2025, con calcio d'inizio previsto alle ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Pisa Probabile formazione Panchina Allenatore F. Pisacane Probabile formazione Panchina Allenatore A. Gilardino

Notizie sul Cagliari

Pisacane sembra orientato a confermare l’undici che ha sfiorato l’impresa nell’ultima gara contro l’Atalanta: in attacco ancora una volta Borrelli ed Esposito, con Folorunsho e Adopo ai lati di Deiola. Gaetano cerca spazio, ma potrebbe entrare a gara in corso per dare il suo contributo. Sulla destra, invece, Palestra resta intoccabile.

Notizie sul Pisa

Gilardino, invece, deve fare i conti nuovamente con l'assenza di Nzola che, oltre alla squalifica, è impegnato con la Coppa d'Africa. Si rinnova dunque il ballottaggio tra Moreo e Tramoni per affiancare Meister in attacco. Touré sicuro di un posto sulla destra, mentre sulla sinistra Leris può vincere ancora il duello con Angori.

Forma

Dopo il successo casalingo contro la Roma nell’ultima giornata, firmato da Gaetano, il Cagliari potrebbe centrare per la prima volta dal periodo ottobre-novembre 2023 due vittorie interne consecutive in Serie A, quando i sardi superarono prima il Frosinone e poi il Genoa.

Il Pisa, dopo una serie di sei gare consecutive senza sconfitte, ha perso le ultime tre partite senza segnare alcun goal e rischia di collezionare quattro ko consecutivi senza andare in rete per la prima volta nella sua storia. In generale, i toscani sono ancora alla ricerca del primo successo esterno in questo campionato.

Partite tra le due squadre

Il Pisa ha vinto solo una delle sei partite di Serie A disputate contro il Cagliari, con tre pareggi e due sconfitte. L’unico successo dei toscani risale al 28 ottobre 1990, grazie a un’autorete del rossoblù Ivo Pulga.

Classifica

Dopo 15 giornate di Serie A, il Cagliari occupa la 15ª posizione con 14 punti, a pari merito con Genoa e Parma, due lunghezze sopra la zona retrocessione. Il Pisa, invece, con 10 punti, è penultimo, davanti solo all’Hellas Verona.