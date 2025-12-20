Dove vedere Brescia-Inter U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L’ultima sfida del 2025 di Serie C Sky Wi-Fi del 2025 sarà il posticipo fra Union Brescia e Inter Under 23.
Al Rigamonti si gioca il match fra le squadre di Corini e Vecchi: la terza e la quinta della classe si sfidano, con in palio tre punti che potrebbero essere molto importanti per il proseguimento della stagione.
Brescia che si è affidato a Eugenio Corini dopo l’esonero di Aimo Diana per risalire la china. L’Inter U23, invece, vuol riscattare un dicembre abbastanza negativo fra campionato e Coppa Italia Serie C.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Brescia-Inter U23 in diretta? Canale TV e diretta streaming
Brescia-Inter U23 verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Brescia-Inter U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Brescia-Inter U23: ora di inizio
La gara fra Brescia e Inter U23, valida per la giornata numero 19 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 22 dicembre, allo stadio Rigamonti, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sull'Union Brescia
Nel Brescia Corini opterà per il 3-4-3 in cui Cazzadori e Vido saranno ai lati di Di Molfetta.
UNION BRESCIA (3-4-3): Gori; Armati, Sorensen, Silvestri; Cisco, Zennaro, Balestrero, Boci; Cazzadori, Vido, Di Molfetta. All. Corini.
Notizie sull’Inter U23
Senza l’infortunato La Gumina sarà Spinaccè il riferimento offensivo insieme a Lavelli nel 3-5-2 disegnato da Stefano Vecchi.
INTER UNDER 23 (3-5-2): Raimondi; Re Cecconi, Stante, Alexiou; Kamate, Bovo, Fiordilino, Topalovic, David; Lavelli, Spinaccè.
Forma
Corini ha debuttato con un successo sul campo della Dolomiti Bellunesi settimana scorsa, dopo due ko e un pari nelle precedenti tre uscite. Periodo complicato, invece, per l’Inter U23: nerazzurri senza vittorie nelle ultime cinque, con tre ko e due pareggi.
Partite tra le due squadre
Inedito assoluto fra l’Union Brescia a la seconda squadra dell’Inter.
Classifica
Il Brescia è terzo in classifica a quota 33 punti, con 13 lunghezze di ritardo dal Vicenza capolista. L’Inter U23, invece, è quinta a quota 27 punti, in piena zona playoff.