Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoUnion Brescia
team-logoInter U23
Guarda LIVE su NOWGuarda in streaming su NordVPN
GOAL

Dove vedere Brescia-Inter U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Brescia e Inter U23: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

L’ultima sfida del 2025 di Serie C Sky Wi-Fi del 2025 sarà il posticipo fra Union Brescia e Inter Under 23.

Al Rigamonti si gioca il match fra le squadre di Corini e Vecchi: la terza e la quinta della classe si sfidano, con in palio tre punti che potrebbero essere molto importanti per il proseguimento della stagione.

Brescia che si è affidato a Eugenio Corini dopo l’esonero di Aimo Diana per risalire la china. L’Inter U23, invece, vuol riscattare un dicembre abbastanza negativo fra campionato e Coppa Italia Serie C. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Brescia-Inter U23 in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie C
Union Brescia crest
Union Brescia
BRE
Inter U23 crest
Inter U23
INT

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Brescia-Inter U23 verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Brescia-Inter U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Brescia-Inter U23: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. A

La gara fra Brescia e Inter U23, valida per la giornata numero 19 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 22 dicembre, allo stadio Rigamonti, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Union Brescia

Nel Brescia Corini opterà per il 3-4-3 in cui Cazzadori e Vido saranno ai lati di Di Molfetta. 

UNION BRESCIA (3-4-3): Gori; Armati, Sorensen, Silvestri; Cisco, Zennaro, Balestrero, Boci; Cazzadori, Vido, Di Molfetta. All. Corini.

Notizie sull’Inter U23

Senza l’infortunato La Gumina sarà Spinaccè il riferimento offensivo insieme a Lavelli nel 3-5-2 disegnato da Stefano Vecchi.

INTER UNDER 23 (3-5-2): Raimondi; Re Cecconi, Stante, Alexiou; Kamate, Bovo, Fiordilino, Topalovic, David; Lavelli, Spinaccè.

Forma

BRE
-Forma

Goal segnato (subito)
3/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Corini ha debuttato con un successo sul campo della Dolomiti Bellunesi settimana scorsa, dopo due ko e un pari nelle precedenti tre uscite. Periodo complicato, invece, per l’Inter U23: nerazzurri senza vittorie nelle ultime cinque, con tre ko e due pareggi. 

Partite tra le due squadre

Inedito assoluto fra l’Union Brescia a la seconda squadra dell’Inter. 

Classifica

Il Brescia è terzo in classifica a quota 33 punti, con 13 lunghezze di ritardo dal Vicenza capolista. L’Inter U23, invece, è quinta a quota 27 punti, in piena zona playoff. 

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0