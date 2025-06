Dove vedere Borussia Dortmund-Ulsan in diretta tv e streaming?

Borussia Dortmund e Ulsan si sfidano nella terza giornata del Mondiale per Club: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Novanta minuti per ottenere il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. È questo l’obiettivo del Borussia Dortmund che nella terza e ultima giornata del raggruppamento F sfida i sudcoreani dell’Ulsan.

I tedeschi sono padroni del proprio destino: ai gialloneri infatti basterà vincere per avere la certezza di accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo, senza la necessità di conoscere i risultati dagli altri campi e sperare in combinazioni positive.

Dove vedere Borussia Dortmund-Ulsan in diretta: canale tv e streaming

La partita del raggruppamento F del Mondiale per Club tra Borussia Dortmund e Ulsan sarà trasmessa gratuitamente e in esclusiva da DAZN, come tutte le altre gare della manifestazione: per vederla in diretta tv e streaming servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà Borussia Dortmund-Ulsan:

Telecronista e seconda voce: Alessandro Iori

Borussia Dortmund-Ulsan: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo F TQL Stadium

Borussia Dortmund-Ulsan: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Borussia Dortmund e Ulsan

Dopo aver pareggiato 0-0 contro il Fluminense, il Borussia Dortmund ha battuto il Mamelodi con uno spettacolare 4-3 e si è portato a quota 4 punti nel raggruppamento, gli stessi della formazione brasiliana.

Il Mamelodi invece è terzo con tre punti, chiude il girone proprio l’Ulsan che ha collezionato due sconfitte in altrettante gare nella manifestazione che gli sono costate l’eliminazione dal torneo con una giornata d’anticipo rispetto all’ultima gara della fase a gironi.

