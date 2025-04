Dove vedere Betis-Fiorentina in diretta tv e streaming?

Real Betis vs Fiorentina

Dove e come vedere Betis-Fiorentina in tv e streaming: canale e diretta della semifinale d'andata della Conference League.

La Conference League è giunta all'appuntamento delle semifinali: Fiorentina ancora in corsa per la vittoria del trofeo e avversaria del Betis nel primo atto di Siviglia.

I viola hanno eliminato gli sloveni del Celje nel turno precedente: dopo il successo di misura in trasferta, la squadra di Palladino ha portato a casa il pass grazie al 2-2 del 'Franchi'. Andalusi che invece hanno avuto la meglio sui polacchi dello Jagiellonia. Chi accede alla finalissima di Breslavia del 28 maggio affronterà una tra Chelsea e Djurgarden.

Di seguito tutte le info su Betis-Fiorentina e le indicazioni su dove e come vedere la sfida di Conference in diretta tv e streaming.

Dove vedere Betis-Fiorentina in diretta: canale tv e streaming

Betis-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252).

L'incontro sarà visibile anche in chiaro su TV8 (numero 8 del digitale terrestre).

La semifinale d'andata di Conference League, inoltre, sarà visibile in streaming sia su NOW che utilizzando Sky Go, senza dimenticare il sito ufficiale di TV8.

Chi presenterà e racconterà Betis-Fiorentina

Telecronista e seconda voce: Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti

Betis-Fiorentina: data e orario del fischio d'inizio

Conference League - Final Stage Estadio Benito Villamarin

Chi trasmette Betis-Fiorentina in diretta TV e in streaming?

Betis-Fiorentina: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Betis e Fiorentina

Ultimo turno di Liga decisamente positivo per il Betis, capace di infliggere cinque reti al fanalino di coda Valladolid: andalusi sesti e in piena zona Europa, a un solo punto di distanza dalla quinta piazza che varrebbe l'approdo nella competizione continentale più importante.

La Fiorentina è reduce dalla seconda vittoria consecutiva in campionato, utile per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League: dopo aver superato in trasferta il Cagliari, i viola si sono imposti (sempre col risultato di 2-1) al 'Franchi' sull'Empoli.

Ultimi risultati

Precedenti

BET Ultime 2 partite FIO 1 0 Pareggi 1 Real Betis 3 - 1 Fiorentina

Real Betis 1 - 2 Fiorentina 4 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 2/2

Classifica