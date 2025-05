Dove vedere Betis-Chelsea in diretta tv e streaming

Betis e Chelsea in campo per la finale di Conference League: le informazioni sulla gara e la diretta tv e streaming.

Riflettori accesi sullo Stadio Miejski di Breslavia, in Polonia, per la finalissima di Conference League che vedrà di fronte gli spagnoli del Betis e gli inglesi del Chelsea. Un faccia a faccia decisivo che mette in palio il trofeo: chi succederà nell'albo d'oro della competizione a Roma, West Ham e Olympiakos?

Dove vedere Betis-Chelsea in diretta: canale tv e streaming