Dove vedere Bayern Monaco-Inter in tv e streaming?

Bayern Monaco e Inter in campo per l'andata dei quarti di Champions League: le informazioni sulla gara e la diretta tv e streaming.

Bayern Monaco e Inter di fronte nell'andata dei quarti di finale di Champions League: primo atto in programma in Germania all'Allianz Arena.

Otto giorni dopo andrà in scena il match di ritorno in quel di San Siro, quando i campioni d'Italia proveranno a staccare il pass per la semifinale dove affronterebbero una tra Barcellona e Borussia Dortmund.

Dove vedere Bayern Monaco-Inter in diretta: canale tv e streaming

Sarà possibile assistere a Bayern Monaco-Inter su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Sul canale numero 251 ci sarà invece la consueta Diretta Gol in cui sarà possibile vedere le reti realizzate anche nell'altro quarto di finale in contemporanea, ovvero Arsenal-Real Madrid.

Per quanto concerne lo streaming, Bayern Monaco-Inter sarà visibile su Sky Go, servizio riservato ai clienti Sky e fruibile attraverso l'app scaricabile senza costi aggiuntivi. In alternativa c'è la piattaforma NOW: in tal baso bisognerà sottoscrivere un abbonamento scegliendo l'opzione 'Pass Sport'. L'app di NOW è utilizzabile sia su un moderno televisore che su device mobili come un computer, uno smartphone, un tablet.

Chi presenterà e racconterà Inter-Feyenoord:

Conduce: Federica Masolin

Telecronista e seconda voce: Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi

Bayern Monaco-Inter: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Fase finali Allianz Arena

Bayern Monaco-Inter: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Bayern Monaco e Inter

Il Bayern Monaco ha conquistato l'accesso ai quarti di Champions League eliminando il Bayer Leverkusen nell'ottavo tutto tedesco contro il Bayer Leverkusen: dopo il comodo successo casalingo per 3-0 all'andata, i bavaresi hanno chiuso i conti al ritorno andando a vincere nuovamente con le reti di Kane e Davies.

L'Inter ha invece eliminato il Feyenoord nel turno precedente: dopo lo 0-2 di Rotterdam, i nerazzurri si sono imposti nuovamente nel secondo atto di San Siro col risultato di 2-1, frutto dei goal di Thuram e Calhanoglu e del momentaneo pareggio a firma di Moder (a segno dal dischetto degli undici metri così come il turco ex Milan).

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica