Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e streaming?

Dove e come vedere il Clasico della Liga tra Barcellona e Real Madrid in diretta tv e streaming: tutte le info.

Quart'ultimo atto della Liga spagnola. E che atto.

Barcellona e Real Madrid si ritrovano l'una contro l'altra nel Clasico che con ogni probabilità varrà la vittoria del campionato, visto il +4 che i blaugrana vantano sui Blancos alla vigilia di un incrocio che sa di spareggio.

Per Carlo Ancelotti, al passo d'addio (potrebbe essere annunciato proprio dopo il match coi catalani) e destinato alla panchina del Brasile, l'appuntamento sa anche di possibile rivincita dopo la finale di Coppa del Re persa a Siviglia ai supplementari il 26 aprile.

Yamal e soci, invece, battendo i Merengues andrebbero a +7 e con 3 giornate da disputare di fatto ipotecherebbero il titolo nazionale.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta: canale tv e streaming

Barcellona-Real Madrid sarà un'esclusiva DAZN: per vedere il Clasico in diretta tv occorrerà scaricare l'app su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o ancora console PlayStation e XBox.

La supersfida tra le regine di Spagna, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Chi presenterà e racconterà Barcellona-Real Madrid:

Telecronista e seconda voce: Alberto Santi ed Emanuele Giaccherini

Barcellona-Real Madrid: data e orario del fischio d'inizio

Barcellona-Real Madrid: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Barcellona e Real Madrid

Barça con le ossa rotte dopo l'eliminazione dalla Champions in semifinale per mano dell'Inter, sia nel morale che nel fisico: la leggendaria battaglia calcistica di San Siro obbliga Flick a trovare l'antidoto giusto con cui recuperare le energie, per presentarsi al Clasico nelle migliori condizioni possibili.

Vinicius & co, avendo salutato il torneo continentale ai quarti, invece risultano senza dubbio più riposati e - a differenza della finale di Copa - potranno contare su Kylian Mbappé dal primo minuto. Ma il -4, psicologicamente, pesa.

