Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e streaming?

Dove e come vedere Barcellona-Real Madrid, partita valida per la finale di Coppa del Re, in diretta tv e streaming: tutte le info.

Barcellona e Real Madrid si sfidano in occasione della finale di Coppa del Re. I blaugrana approdano all'atto finale del torneo dopo aver eliminato l'Atletico Madrid in semifinale: spettacolare 4-4 a Barcellona, al quale ha poi fatto seguito il successo per 0-1 al Wanda. I Blancos, invece, hanno avuto la meglio - non senza patemi - sulla Real Sociedad: dopo lo 0-1 maturato all'Anoeta, ci sono voluti i tempi supplementari e un pirotecnico 4-4 per consentire ad Ancelotti di staccare il pass per la finale.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta: canale tv e streaming

Barcellona-Real Madrid, finalissima della Coppa del Re, che si giocherà allo Stadio de La Cartuja di Siviglia, verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Telelombardia.

Il confronto che mette in palio la coppa nazionale sarà visibile anche in diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.

Chi presenterà e racconterà Barcellona-Real Madrid:

Barcellona-Real Madrid: data e orario del fischio d'inizio

Coppa del Rey - Coppa del Rey Stadio de la Cartuja

Barcellona-Real Madrid: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Barcellona e Real Madrid

Il Barcellona, dopo aver superato il turno in Champions League eliminando il Borussia Dortmund ai quarti di finale, ha conservato la vetta della Liga piegando, all'ultimo respiro, il Celta Vigo con un pirotecnico 4-3. Alle spalle dei catalani c'è proprio il Real che, nell'ultimo turno, ha battuto 1-0 a tempo scaduto l'Athletic Bilbao grazie al goal di Valverde al 93'. I Blancos, eliminati dall'Arsenal in Champions, sono secondi in Liga a -4 dai rivali di sempre.

