Dove vedere Barcellona-Osasuna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Barcellona ospita l'Osasuna per la sedicesima giornata della stagione 2025-2026 della Liga.

I Culés arrivano all'appuntamento dopo aver battuto per 5-3 il Real Betis nella 15ª giornata, con una tripletta di Ferran Torres, insieme ai gol di Roony Bardghji e Lamine Yamal. La squadra allenata da Hansi Flick è in testa alla classifica con 40 punti, quattro in più del Real Madrid nella lotta per il titolo.

Da parte loro, i Rojillos hanno sconfitto per 2-0 il Levante nella loro ultima partita di campionato, con gol di Víctor Múñoz e Rubén García. La squadra allenata da Alessio Lisci è quindicesima in classifica con 15 punti, solo tre sopra la zona retrocessione.

GOAL ti offre tutto ciò che devi sapere su come vedere la partita, compreso il canale TV, i dettagli della trasmissione streaming e altro ancora.

Come vedere Barcellona-Osasuna: canale TV e diretta streaming

Barcellona-Osasuna sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Il match, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN

Ora di inizio di Barcellona-Osasuna

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Notizie sulla squadra e sui giocatori

Notizie sul Barcellona

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.Barcellona-Osasuna si gioca sabato 13 dicembre 2025, alle 18:30, al Camp Nou di Barcellona.

I Culés arrivano da una vittoria fondamentale a metà settimana in Champions League, con una rimonta per 2-1 contro l'Eintracht Francoforte al Camp Nou. Jules Koundé è stato il protagonista della partita con una doppietta in tre minuti.

Dopo la vittoria, Hansi Flick è stato interrogato sul chiaro disappunto di Lamine Yamal per essere stato sostituito nei minuti finali della partita.

"Ha avuto una piccola delusione, ma aveva un cartellino giallo e avevo bisogno di rifiatare", ha commentato il tecnico tedesco.

Il Barcellona è uscito vincitore dal sorteggio della Copa del Rey, poiché il 16 dicembre affronterà il Guadalajara nella fase dei 32 migliori squadre del torneo nazionale.

Notizie sul'Osasuna

L'Osasuna è stato accoppiato per gli ottavi di finale con l'Huesca, un duello che sulla carta sembra favorevole ai Rojillos, contro un avversario di Seconda Divisione che si trova inoltre nella parte bassa della classifica de LaLiga.

La partita è in programma per mercoledì 17 dicembre.

Come arrivano alla partita

Storia degli scontri diretti

Classifica