Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
LaLiga
team-logoBarcellona
Spotify Camp Nou
team-logoOsasuna
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Dove vedere Barcellona-Osasuna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come vedere la partita della Liga tra Barcellona e Osasuna, l'orario di inizio e le notizie sulle squadre.

Pubblicità

Il Barcellona ospita l'Osasuna per la sedicesima giornata della stagione 2025-2026 della Liga.

I Culés arrivano all'appuntamento dopo aver battuto per 5-3 il Real Betis nella 15ª giornata, con una tripletta di Ferran Torres, insieme ai gol di Roony Bardghji e Lamine Yamal. La squadra allenata da Hansi Flick è in testa alla classifica con 40 punti, quattro in più del Real Madrid nella lotta per il titolo.

Da parte loro, i Rojillos hanno sconfitto per 2-0 il Levante nella loro ultima partita di campionato, con gol di Víctor Múñoz e Rubén García. La squadra allenata da Alessio Lisci è quindicesima in classifica con 15 punti, solo tre sopra la zona retrocessione.

GOAL ti offre tutto ciò che devi sapere su come vedere la partita, compreso il canale TV, i dettagli della trasmissione streaming e altro ancora.

Come vedere Barcellona-Osasuna: canale TV e diretta streaming

LaLiga
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Osasuna crest
Osasuna
OSA

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Barcellona-Osasuna sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Il match, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Ora di inizio di Barcellona-Osasuna

crest
LaLiga - LaLiga
Spotify Camp Nou
Barcellona-Osasuna si gioca sabato 13 dicembre 2025, alle 18:30, al Camp Nou di Barcellona.

Notizie sulla squadra e sui giocatori

Probabili formazioni Barcellona - Osasuna

BarcellonaHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-2-3-1

Home team crestOSA
13
J. Garcia
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
3
A. Balde
23
J. Kounde
10
L. Yamal
8
Pedri
24
E. Garcia
11
Raphinha
16
F. Lopez
9
R. Lewandowski
1
S. Herrera
24
A. Catena
19
V. Rosier
23
A. Bretones
22
F. Boyomo
14
R. Garcia
7
J. Moncayola
6
L. Torro
21
V. Munoz
10
A. Oroz
17
A. Budimir

4-2-3-1

OSAAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • H. Flick

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Lisci

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Barcellona

I Culés arrivano da una vittoria fondamentale a metà settimana in Champions League, con una rimonta per 2-1 contro l'Eintracht Francoforte al Camp Nou. Jules Koundé è stato il protagonista della partita con una doppietta in tre minuti.

Dopo la vittoria, Hansi Flick è stato interrogato sul chiaro disappunto di Lamine Yamal per essere stato sostituito nei minuti finali della partita.

"Ha avuto una piccola delusione, ma aveva un cartellino giallo e avevo bisogno di rifiatare", ha commentato il tecnico tedesco.

Il Barcellona è uscito vincitore dal sorteggio della Copa del Rey, poiché il 16 dicembre affronterà il Guadalajara nella fase dei 32 migliori squadre del torneo nazionale.

Notizie sul'Osasuna

L'Osasuna è stato accoppiato per gli ottavi di finale con l'Huesca, un duello che sulla carta sembra favorevole ai Rojillos, contro un avversario di Seconda Divisione che si trova inoltre nella parte bassa della classifica de LaLiga.

La partita è in programma per mercoledì 17 dicembre.

Come arrivano alla partita

BAR
-Forma

Goal segnato (subito)
13/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

OSA
-Forma

Goal segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Storia degli scontri diretti

BAR

Ultime 5 partite

OSA

4

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

10

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0