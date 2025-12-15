Dove vedere Baleares-Atletico Madrid mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Coppa del Re

Al pari di Real Madrid e Barcellona, anche l'Atletico Madrid di Simeone scende in campo per i 16esimi di Coppa del Re contro una squadra delle serie inferiori.
Per i Colchoneros, in particolare, gli ottavi del torneo passano dalla sfida in gara unica contro l'Atletico Baleares.
Una trasferta contro un team di quarta serie per l'Atletico Madrid, che non potrà giocare in casa, come da regolamento, la sfida di questo turno di Coppa del Re. Ovviamente favorita, la squadra biancorossa spera di superare il piccolo club di casa e volare al turno successivo, ma occhio alle solite soprese delle coppe nazionali.
Come guardare Baleares-Atletico Madrid in diretta? Canale TV e diretta streaming
Atletico Baleares-Atletico Madrid si può vedere con l'abbonamento a Dazn, ma non gratis e in chiaro per tutti.
Mercoledì 17 dicembre basta accedere all'app o al sito ufficiale di Dazn per seguire i sedicesimi di finale della Coppa del Re live in tv o streaming.
Baleares-Atletico Madrid: ora di inizio
La partita tra Baleares e Atletico Madrid si gioca mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 19:00. Il match è previsto a Palma di Maiorca, nelle Isole Baleari, nello stadio Balear da poco più di 2.700 spettatori.
Notizie sulle squadre e formazioni
Forma
Partite tra le due squadre
Il match tra Atletico Baleares e Atletico Madrid non si è mai giocata in Coppa del Re, nè in campionato: non esistono precedenti tra i due club nella storia del calcio iberico.
Classifica
L'Atletico Madrid arriva alle Baleari da quarta del campionato spagnolo, a -9 dalla capolista Barcellona e con 34 punti conquistati fin qui (meno anche di Villarreal e Real Madrid).
Il Baleares si trova invece al secondo posto nel gruppo 3 della quarta serie, la Segunda Federacion: in piena lotta per salire di categoria, l'Atletico è a -1 dalla capolista Poblense.