Dove vedere Auckland City-Boca Juniors in diretta tv e streaming?

L'Auckland City saluta il Mondiale per Club affrontando il Boca Juniors all'ultima giornata: dove vedere la partita in tv e streaming.

Per la terza ed ultima giornata della fase a gironi si gioca anche Auckland City-Boca Juniors.

Entrambe sono inserite nel Gruppo C, insieme a Bayern Monaco e Benfica che si affrontano nell'altra sfida del girone.

Dove vedere Auckland City-Boca Juniors in diretta: canale tv e streaming

La gara del Mondiale per Club tra Auckland City e Boca Juniors sarà trasmessa gratuitamente ed in esclusiva da DAZN, come tutte le altre gare della manifestazione: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà Auckland City-Boca Juniors:

Telecronista e seconda voce: Edoardo Testoni

Auckland City-Boca Juniors: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo C Geodis Park

Auckland City-Boca Juniors: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Auckland City e Boca Juniors

La formazione neozelandese era la cenerentola dell'intera manifestazione e ha perso entrambe le partite giocate, subendo ben sedici goal tra Bayern Monaco e Benfica.

Il Boca Juniors è invece partito bene pareggiando 2-2 contro il Benfica, ma nella seconda gara del girone è stato battuto dal Bayern Monaco. L’obiettivo adesso è quello di chiudere al meglio questo Mondiale per Club con una vittoria contro Auckland. Al comando del Girone C c'è il Bayern con 6 punti, segue il Benfica con 4, il Boca Juniors con 1, mentre l'Auckland è ultimo con zero punti.

