Dove vedere Athletic Bilbao-Roma in diretta TV e streaming?

Athletic Club e Roma si sfidano nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League: le informazioni sulla gara e la diretta tv e streaming.

Trasferta insidiosa quella che attende la Roma, impegnata al 'San Mames' di Bilbao per il ritorno degli ottavi di Europa League contro l'Athletic.

I giallorossi partono con un piccolo vantaggio grazie al goal segnato da Shomurodov in pieno recupero, che ha permesso alla squadra di Claudio Ranieri di vincere la gara d'andata per 2-1. Alla Roma, quindi, basterà un pareggio per accedere ai quarti dove affronterebbe la vincente di Fenerbahce-Rangers.

Dove vedere Athletic Bilbao-Roma in diretta: canale tv e streaming

Athletic Bilbao-Roma sarà visibile in diretta tv su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Sul canale numero 251 del satellite ci sarà invece la classica Diretta Gol europea in cui verranno raccontati i goal e le azioni salienti anche della partita dell'Olimpico.

Per quanto riguarda lo streaming, Athletic Bilbao-Roma sarà visibile sia tramite SkyGo, ovvero l'app riservata ai clienti Sky scaricabile e utilizzabile senza costi aggiuntivi, che su NOW: in quest'ultimo caso si deve scegliere il pacchetto Pass Sport e sottoscrivere un abbonamento. L'app di NOW è utilizzabile sia su un moderno televisore che su dispositivi mobili come un computer, uno smartphone, un tablet.

Chi presenterà e racconterà Athletic Bilbao-Roma:

Conduce: Mario Giunta

Telecronista e seconda voce: Riccardo Gentile e Blerim Dzemaili

Athletic Bilbao-Roma: data e orario del fischio d'inizio

Europa League - Final Stage San Mames

Athletic Bilbao-Roma: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Athletic Bilbao e Roma

La Roma è arrivata agli ottavi di finale tramite i playoff, dopo aver battuto il Porto; l'Athetic si è invece qualificato direttamente agli ottavi grazie al secondo posto finale nel girone, a pari punti con la Lazio ma con una peggiore differenza reti rispetto ai biancocelesti.

Entrambe le squadre, inoltre, stanno facendo molto bene anche nei rispettivi campionati con la Roma che nel 2025 non ha ancora perso una partita in Serie A mentre l'Athletic è attualmente in piena zona Champions nonostante la recente sconfitta di misura contro l'Atletico Madrid.

