Atalanta e Inter si sfidano per l'ultima gara di A prima della sosta: tutto sul match, da dove seguirlo in TV e streaming alle formazioni.

Ci siamo: nell'ultima giornata prima della sosta per i Mondiali in Qatar, il programma prevede la sfida tra Atalanta e Inter, con ambizioni importanti prima di andare in "pausa" e riprendere nel 2023.

Se l'Atalanta è reduce da due sconfitte consecutive, contro Napoli e Lecce, con successivo distanziamento dal primo posto occupato dagli azzurri, l'Inter ha superato in maniera roboante il Bologna, riscattando così la sconfitta nel derby d'Italia contro la Juventus.

Nella scorsa stagione Atalanta e Inter hanno pareggiato sia nella gara d'andata che in quella di ritorno: 2-2 a San Siro e 0-0 al Gewiss Stadium.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-INTER

La partita tra Atalanta e Inter, in programma domenica 13 novembre 2022, avrà come "teatro" il Gewiss Stadium di Bergamo: il match inizierà alle 12:30.

DOVE VEDERE ATALANTA-INTER IN TV E STREAMING

Atalanta-Inter sarà disponibile alla visione sia su DAZN che su Sky. Per seguire la partita in diretta TV bisognerà, quindi, scaricare l'app di DAZN sulle moderne smart TV o sulle console di videogiochi. Su Sky, invece, bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e su Sky Sport (251 del satellite).

Per seguirla in streaming, invece, basterà collegarsi sul sito di DAZN (se in possesso dell'abbonamento) o su Sky GO, app di Sky che consente la visione agli abbonati. Sarà possibile guardare Atalanta-Inter anche su NOW, acquistando l'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Atalanta-Inter per DAZN affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Massimo Gobbi. Sky non ha ancora comunicato chi saranno prima e seconda voce della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-INTER

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Malinovskyi; Lookman, Højlund.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.