Dove vedere Atalanta-Inter in diretta TV e streaming?

Atalanta e Inter si affrontano nel big match del 29° turno di campionato: le info sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Scontro scudetto al Gewiss Stadium. Domenica 16 marzo, fischio d’inizio alle ore 20.45, va in scena una gara che potrebbe dire tantissimo nella corsa tricolore.

Dopo aver battuto la Juventus nel turno precedente, l’Atalanta di Gasperini – terza in classifica con 58 punti – sfida l’Inter capolista e avanti in classifica di sole tre lunghezze. Un match dunque tutto da seguire, dove goal, emozioni e spettacolo non mancheranno di certo.

Al termine di questo turno dunque potrebbero delinearsi nuovi scenari in graduatoria, con il Napoli – secondo con 60 punti – chiamato ad approfittare dello scontro diretto tra Atalanta e Inter.

Dove vedere Atalanta-Inter in diretta: canale tv e streaming

Il match Atalanta-Inter – in programma domenica 16 marzo alle ore 20.45 al Gewisst Stadium – sarà visibile in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Sarà possibile seguire il match in streaming scaricando l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra specifica dell’evento.

La gara tra Atalanta e Inter sarà trasmessa gratis su Dazn: si tratta della quarta partita del campionato in corso (da qui a fine stagione ne sarà prevista ancora una) che l'emittente consentirà di godersi in modalità free.

Chi presenterà e racconterà Atalanta-Inter:

Telecronista e seconda voce: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

Atalanta-Inter: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette Atalanta-Inter in diretta TV e in streaming?

Atalanta-Inter: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Atalanta e Inter

L’Atalanta si presenta al mach dopo il netto successo per 4-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium nel turno precedente di campionato. La formazione nerazzurra punta ad agganciare l’Inter, che nell’ultima giornata ha battuto in rimonta il Monza confermandosi in testa alla classifica. La squadra di Inzaghi ha anche superato il turno in Champions, qualificandosi per i quarti di finali dopo aver eliminato il Feyenoord.

