Dove vedere Atalanta-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo la pesante sconfitta di Verona, l'Atalanta torna a concentrarsi sull'obiettivo Champions League: alla New Balance Arena di Bergamo arriva il Chelsea per la sesta giornata della fase campionato.

La Dea, nell'ultimo turno di Champions, si è imposta con un roboante 0-3 in casa dell'Eintracht che le ha consentito di salire a quota 10 punti, in piena zona playoff ma anche in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Anche i Blues hanno toccato quota 10 grazie allo strepitoso successo contro il PSG nell'ultima giornata

In palio, dunque, ci sono tre punti importantissimi che potrebbero avvicinare in maniera ancora più concreta una delle due squadre all'obiettivo finale.

Atalanta-Chelsea: ora di inizio

Atalanta-Chelsea, valida per il sesto turno di Champions League, si gioca alla New Balance Arena di Bergamo martedì 9 dicembre alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Atalanta

Dopo il tonfo contro il Verona, Palladino ripartirà dalla squadra che ha battuto Eintracht e Fiorentina: Scamacca guiderà l'attacco con De Ketelaere e Lookman a supporto. A centrocampo De Roon farà coppia con Ederson, mentre sulle fasce largo a Bellanova e Zappacosta. In difesa Kossounou, Hien e Djimsiti a protezione di Carnesecchi.

Notizie sul Chelsea

Forma

Maresca dovrebbe schierare il suo Chelsea sulle note del 4-2-3-1: Sánchez in porta, con linea difensiva a quattro composta da Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella. In mediana James e Caicedo, con i trequartisti Estêvão, Enzo Fernández e Garnacho alle spalle dell'unica punta Pedro Neto.

L'Atalanta, contro l'Eintracht, ha ottenuto la sua terza vittoria in Champions, nonché la seconda consecutiva, dopo quelle contro Brugge e Marsiglia. Nell'ultimo turno di campionato è arrivata la pesante sconfitta per 3-1 col Verona.

Il Chelsea, reduce dallo 0-0 in campionato contro il Bournemouth, ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime cinque giornate di Champions League.

Partite tra le due squadre

Quello tra Atalanta e Chelsea sarà il primo confronto assoluto in gare ufficiali. Non esistono infatti precedenti né in Champions né in altre competizioni tra bergamaschi e londinesi

Classifica

Atalanta e Chelsea, dopo cinque giornate di Champions League, si trovano entrambe a 10 punti. La differenza reti, però, premia sin qui gli inglesi che occupano il settimo posto, e in questo momento sarebbero qualificati per gli ottavi, mentre l'Atalanta è decima, ossia in piena zona playoff.