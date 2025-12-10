Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Atalanta-Cagliari match valido per la quindicesima giornata di Serie A: le info su formazioni, canale tv e diretta streaming.

Col morale altissimo grazie ai due successi ottenuti nelle ultime rispettive uscite, Atalanta e Cagliari si affrontano nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A.

La squadra di Palladino si è rialzata prontamente dopo il ko di Verona battendo i campioni del mondo del Chelsea in Champions, mentre i sardi hanno sconfitto la Roma domenica scorsa rifacendosi dell'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli agli ottavi.

Di seguito tutte le info relative ad Atalanta-Cagliari, incluse quelle che comprendono canale tv e copertura streaming.

Come guardare Atalanta-Cagliari in diretta? Canale TV e diretta streaming

Atalanta-Cagliari sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), nonché scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile o utilizzando: console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Il match, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e utilizzando Sky Go e NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Atalanta-Cagliari: ora di inizio

Atalanta-Cagliari si gioca sabato 13 dicembre, alle 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Cagliari

Giocatori infortunati e squalificati

Notizie sull'Atalanta

Palladino contro il Chelsea ha perso Bellanova per un problema muscolare e dovrà fare a meno del lungodegente Bakker e di Sulemana, ko col Genoa in Coppa Italia.

Notizie sul Cagliari

Belotti e Felici infortunati di rilievo in casa Cagliari, dove andranno valutati gli eventuali rientri di Mazzitelli e Mina. Ancora ai box Zé Pedro.

L'arrivo di Palladino alla guida della Dea al posto di Juric ha prodotto il ko di Napoli, il successo a Francoforte, quello contro la Fiorentina e in Coppa Italia col Genoa agli ottavi, il brutto passo falso di Verona e l'exploit europeo col Chelsea.

Il Cagliari di Pisacane, invece, battendo la Roma domenica scorsa ha spezzato un digiuno di vittorie che durava dal 23 settembre e si è rilanciata nella corsa salvezza.

Partite tra le due squadre

Negli 85 precedenti giocati finora tra Atalanta e Cagliari, bilancio favorevole agli orobici: 40 vittore contro le 29 dei sardi, a fronte di 16 pareggi.

Classifica

Considerando la classifica di Serie A alla vigilia della quindicesima giornata, Atalanta dodicesima a 16 punti e Cagliari subito dietro (tredicesimo) a quota 14.

