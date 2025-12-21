Dove vedere Algeria-Sudan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Algeria e Sudan si sfidano nella prima partita del gruppo E della Coppa d'Africa 2025, competizione che si disputa in queste settimane in Marocco e che si concluderà poco dopo la metà di gennaio.

Algeria e Sudan fanno come detto parte del gruppo E, raggruppamento completato da Burkina Faso e Guinea Equatoriale.

Di seguito tutte le info sulla gara tra Sudan e Algeria: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Come guardare Algeria-Sudan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La gara tra la Algeria e Sudan sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia, al canale numero 60 del Digitale Terrestre: si potrà dunque vedere la partita gratuitamente e senza bisogno di un abbonamento.

Proprio Sportitalia è l'emittente che ha acquisito i diritti della Coppa d'Africa 2025 e trasmetterà dunque in diretta tutte le partite della competizione.

Come guardare ovunque con una VPN

Algeria-Sudan: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Algeria-Sudan è in programma alle ore 16.00 di mercoledì 24 dicembre 2025 e si giocherà al Moulay Hassan Stadium di Rabat, in Marocco, nazione ospitante della Coppa d'Africa 2025.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Algeria - Sudan Probabile formazione Panchina Allenatore V. Petkovic Probabile formazione Panchina Allenatore K. Appiah

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabile formazione Algeria

X

Probabile formazione Sudan

X

Forma

L'Algeria giocherà i Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti dopo aver dominato il proprio girone di qualificazione, chiuso al primo posto con 7 punti di vantaggio sul tandem Uganda-Mozambico.

Il Sudan non è riuscito a strappare la qualificazione ai prossimi Mondiali chiudendo al terzo posto nel proprio girone di qualificazione alle spalle di Senegal e Congo.

Partite tra le due squadre