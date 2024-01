This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Dove vedere Al Nassr-Inter Miami, Apple TV, DAZN o Sky? Canale TV, diretta streaming e formazioni Antonio Torrisi Amichevoli dei club GUARDA AL NASSR-INTER MIAMI SU Altri modi per guardare Getty Amichevoli dei clubAl Nassr FC vs Inter Miami CFAl Nassr FCInter Miami CF Sfida tra leggende in Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo contro Messi. Al Nassr contro Inter Miami: formazioni e dove guardarla in TV e streaming. AL NASSR-INTER MIAMI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING Non ci sarebbe neanche bisogno di presentazioni: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno scritto e riscritto più volte la storia del calcio, grazie anche alla loro rivalità sportiva. Ecco: in Arabia Saudita potrebbe andare in scena una "Last Dance". Al Nassr e Inter Miami si sfidano in amichevole per preparare al meglio la seconda parte di stagione, nel caso del club saudita, o proprio l'intera annata, nel caso degli statunitensi. L'Al Nassr attualmente è in pausa, in campionato, ed è al secondo posto alle spalle dell'Al Hilal: pesano le tre sconfitte rimediate contro l'Al Ettifaq, l'Al Taawoun e proprio l'Al Hilal. L'Inter Miami, invece, è chiamato a dare delle risposte dopo l'arrivo dal mercato di un altro ex Barcellona: Luis Suarez, il "Pistolero". In questa pagina troverete tutte le informazioni utili per seguire al meglio l'amichevole tra Al Nassr e Inter Miami: dove guardarla in diretta TV e streaming e le formazioni. ORARIO AL NASSR-INTER MIAMI Al Nassr-Inter Miami verrà disputata giovedì 1 febbraio 2024 alle ore 19:00 italiane: la gara si giocherà alla Kingdom Arena di Riyadh. AL NASSR-INTER MIAMI: CANALI TV E STREAMING APPLE TV Guardala qui DAZN Guardala qui DOVE GUARDARE AL NASSR-INTER MIAMI IN TV Sarà possibile seguire Al Nassr-Inter Miami in diretta TV tramite l'app di DAZN, scaricabile sulle moderne Smart TV o sulle console di videogioco. Stesso discorso per Apple TV: sarà possibile scaricare l'app sulle moderne Smart TV o su dispositivi quali Amazon Fire TV e Google Chromecast. DOVE GUARDARE AL NASSR-INTER MIAMI IN DIRETTA STREAMING Al Nassr-Inter Miami sarà visibile anche in diretta streaming tramite DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili o accedendo al sito della piattaforma. In alternativa, sarà possibile seguire la gara su Apple TV, attivando l'abbonamento. PROBABILI FORMAZIONI AL NASSR-INTER MIAMI PROBABILE FORMAZIONE AL NASSR Da valutare i giocatori a disposizione di Luis Castro, visti i numerosi impegni in Coppa d'Asia e Coppa d'Africa: in mediana Al Hassan potrebbe sostituire, proprio per questo, Al Khaibari, con Fofana impegnato con la Costa d'Avorio. Cristiano Ronaldo ci sarà. AL NASSR (4-2-3-1): Al Aqidi; Al Ghannam, Al Amri, Laporte, Telles; Brozovic, Al Hassan; Talisca, Otavio, Mané; Cristiano Ronaldo. PROBABILE FORMAZIONE INTER MIAMI Pochi dubbi per il "Tata" Martino: Suarez ci sarà e giocherà con Suarez. Possibile cambio di modulo, con il passaggio a un attacco a tre con l'inserimento di Campana. INTER MIAMI (3-5-2): Callender; Aviles, Krivtsov, Allen; Yedlin, Gressel, Busquets, Ruiz, Alba; Suarez, Messi. PERCH È SI GIOCA AL NASSR-INTER MIAMI A RIYADH? La partita tra Al Nassr e Inter Miami rientra nella "Riyadh Season Cup", un triangolare organizzato da Riyadh Season che coinvolge anche l'Al Hilal. La partita tra Cristiano Ronaldo e Messi è stata definita "The Last Dance". Pubblicità