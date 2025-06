Dove vedere Al Hilal-Pachuca in diretta tv e in streaming?

Nel 3° turno del Gruppo G del Mondiale per Club, l'Al Hilal di Inzaghi sfida il Pachuca e cerca la qualificazione: le info su diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dove vedere Al Hilal-Pachuca in diretta: canale tv e streaming

L'articolo prosegue qui sotto

Il gruppo H conclude la fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. L'Al Hilal di Simone Inzaghi affronta il Pachuca con l’obiettivo di ottenere punti decisivi per la qualificazione agli ottavi di finale.La squadra di Inzaghi ha ottenuto due punti nelle prime due giornate, frutto di due pareggi contro Real Madrid e Salisburgo. Un solo risultato a disposizione contro il Pachuca già eliminato per provare e conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta.

Il Mondiale per Club è visibile integralmente e gratuitamente su DAZN: basta scaricare l'app su una smart tv, su console di gioco oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. L'applicazione di DAZN è disponibile anche per device portatili. Servizio fruibile pure da browser: in questo caso è necessario accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio account.

Chi racconterà Al Hilal-Pachuca:

Telecronista e seconda voce DAZN: Alberto Santi

Al Hilal-Pachuca: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo H Geodis Park

Chi trasmette Al Hilal-Pachuca in diretta TV e in streaming?

Al Hilal-Pachuca: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Al Hilal e Pachuca

Nella prima giornata del Mondiale per Club, l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha ottenuto un prezioso pareggio per 1-1 contro il Real Madrid, grazie a un rigore trasformato da Ruben Neves e a una parata decisiva di Bounou nel finale. La squadra saudita ha poi ottenuto un altro punto nella seconda sfida, contro il Salisburgo, con il pari a reti inviolate.

Il Pachuca, invece, ha esordito con una sconfitta per 2-1 contro il Salisburgo, riuscendo solo ad accorciare le distanze con González. Nella seconda giornata, i messicani sono stati battuti 3-1 dal Real Madrid, che ha dominato nonostante l'inferiorità numerica.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica