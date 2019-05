Dove andrà Griezmann? Barcellona in prima fila per prenderlo

Il Barcellona è intenzionato a pagare i 120 milioni della clausola di Antoine Griezmann. Il matrimonio, sfumato un anno fa, stavolta può celebrarsi.

Se è vero che ogni ciclo ha la propria fine, quello di Antoine Griezmann all' si è concluso: l'attaccante francese ha annunciato l'addio ai Colchoneros. E ora, radiomercato può scatenarsi: è tempo di capire quale sarà la sua prossima squadra. Con una pretendente in pole: il .

Non è un mistero che i catalani, se avessero potuto, si sarebbero volentieri portati a casa Griezmann già un anno fa. Poi il mancino decise di dare ascolto alle ragioni del cuore, annunciando la propria decisione di rimanere all'Atletico Madrid come nella puntata finale di una telenovela spagnola. Quasi 12 mesi dopo, le cose sono mutate. E adesso sì, pare proprio che il matrimonio s'abbia da fare.

Il Barcellona, secondo 'Sky', è infatti intenzionato a pagare i 120 milioni della clausola rescissoria che, a partire dal 1° luglio, inibiranno qualsiasi tentativo dell'Atletico di trattenere Griezmann. Tentativo che in realtà non ci sarà, visto che il club biancorosso ha già annunciato tramite il proprio profilo Twitter la separazione dal francese.

La clausola rescissoria di Griezmann, in realtà, era stata alzata a 200 milioni un anno fa, prima dei Mondiali che l'avrebbero visto trionfare con la maglia della . Dal 1° luglio, come stipulato nel contratto, si abbasserà però a 120 milioni. Una cifra alta, altissima, ma - almeno nel calciomercato moderno - non spaventosa come la precedente. Per questo il Barcellona ha deciso nuovamente di fare sul serio.

Nelle casse dell'Atletico pioverà peraltro solo una parte, pur notevole, dei 120 milioni di euro: il 20% circa sarà infatti destinato alla , come da accordi al momento del trasferimento di Griezmann a Madrid nell'estate del 2014, mentre i Colchoneros dovranno 'accontentarsi' di 96 milioni.

Nelle prossime settimane, se non nei prossimi giorni, tutto sarà più chiaro. Fermo restando il fatto che pochissimi club possono permettersi il suo acquisto, Griezmann piace come è naturale a mezza Europa, ma pare aver già scelto la propria destinazione: il Barcellona. Rifiutata un anno fa, accettata oggi. Il matrimonio può finalmente essere celebrato.