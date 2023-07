Doumbia torna in campo col CSKA Mosca: amichevole dopo due anni di inattività

L'ex attaccante della Roma, dopo aver messo da parte gli scarpini, ha vestito nuovamente la maglia del club russo.

Ok, sì, il fisico non è più quello di un tempo, ma il sorriso è quello: nel corso di CSKA Mosca-Dinamo Mosca, tradizionale amichevole d'estate (a cui seguirà anche il ritorno), la VEB Arena si alza in piedi.

Sì, perché con il numero 7 sulle spalle entra in campo Seydou Doumbia, che a Mosca non sarà mai un giocatore qualunque.

Quel Seydou Doumbia passato anche dalla Serie A, con la Roma che lo acquistò proprio dai russi nel gennaio del 2015 per quasi 15 milioni di euro: la sua avventura, però, non andò come previsto.

Una serie di prestiti (uno proprio al CSKA): il Newcastle, il Basilea, lo Sporting e la cessione avvenuta a gennaio 2018: in giallorosso solo 2 reti in 14 presenze. Pochissimo.

Dopo essere finito svincolato nel marzo del 2020, dopo l'avventura al Sion, ha indossato la maglia dell'Hamrun Spartans, a Malta. Da luglio 2021 non giocava una partita... almeno fino a oggi.

Perché, come detto, il CSKA Mosca gli ha dato l'opportunità di ritornare in campo: ok, la prestazione non è stata d'altissimo livello, ma è pur sempre un'amichevole. E quel sorriso, in ogni caso, rimane: il calcio regala anche questi momenti.