Pazzo Dortmund: da 0-3 a 3-3 in casa contro il Paderborn ultimo in Bundesliga

Serata da record per il Borussia Dortmund, che all'intervallo perde in casa per 0-3 contro il Paderborn, ultimo in Bundesliga, ma risale fino al 3-3.

Una serata da dimenticare fino al 45', da ricordare al 90'. Il riscrive un record che durava da quasi 40 anni, rimontando in casa il Paderborn, ultimo in classifica in , da 0-3 a 3-3. Un incubo che è stato attenuato, nonostante il pareggio non sia un risultato comunque soddisfacente per il BVB.

La gara prende una brutta piega dopo neanche 5 minuti, con la prima dormita della difesa giallonera, con la coppia centrale composta da Hummels e da Weigl, nuovamente adattato al centro. Proprio nella sua zona sbuca Mamba, che appoggia dopo uno strappo di Prôger sulla corsia destra.

Non si abbatte il Dortmund, che riprende a giocare e sfiora anche il pareggio. Nel finale di primo tempo arriva però il crollo: due lanci lunghi mandano in crisi la difesa di Favre, prima Mamba (di nuovo) e poi Holtmann hanno praterie e davanti a Bürki entrambi hanno la freddezza per appoggiare in porta lo 0-2 e lo 0-3.

Piove sul bagnato per il Borussia: si fa male Alcácer, che cede il posto a Brandt a ridosso dell'intervallo. Favre si gioca anche Hakimi e Hazard dalla panchina. Scelte ripagate a inizio secondo tempo, quando Sancho accorcia le distanze e fa 1-3. Nel secondo tempo regna l'equilibrio ed entrambe le squadre hanno grandi occasioni.

La rete la trova nuovamente il Dortmund a cinque minuti dalla fine con un colpo di testa di Witsel su cross di Hummels. Un altro colpo di testa, quello di Reus, fa esplodere il Westfalenstadion. La rimonta è chiusa: da 0-3 a 3-3. L'ultima volta che è successo in casa del Dortmund risale al 1983, contro il Leverkusen, mentre in trasferta nel 2008 contro lo nel derby.