Doppio guaio Milan: Kessié e Bakayoko out contro la Fiorentina

Gattuso non potrà contare su Kessié e Bakayoko nella sfida che vedrà il Milan opposto alla Fiorentina. I due centrocampisti saranno squalificati.

Sarà un Milan rimaneggiato, quello che nel prossimo turno di campionato affronterà la Fiorentina. Il match con il Bologna infatti, oltre ad un punto figlio dello 0-0 maturato al Dall’Ara, ha regalato altre due certezze: Bakayoko e Kessié non ci saranno contro i viola.

I due mediani rossoneri infatti, saranno certamente appiedati dal giudice sportivo. L’ex centrocampista dell’Atalanta, sarà costretto a saltare la gara di San Siro perchè, diffidato, ha rimediato un pesantissimo cartellino giallo a 7’ dal termine della partita, per un fallo commesso su Orsolini.

Più clamoroso quanto accaduto a Bakayoko, visto che è stato espulso per due ammonizioni rimediate nel giro di tre minuti. Prima infatti ha preso un giallo al 73’ per una scorrettezza ai danni Dzemaili, poi al 76’ è stato nuovamente sanzionato per un fallo tattico su Santander.

Una doppia tegola per il Milan che è già alle prese da tempo con l’emergenza a centrocampo. Gattuso infatti, contro la Fiorentina dovrà certamente fare a meno anche dei lungodegenti Biglia e Bonaventura (il rientro del primo è previsto solo per marzo, mentre per il secondo la stagione è già finita).

Sabato prossimo a San Siro, contro una squadra che è tornata domenica alla vittoria e che cerca un risultato importante per scalare la classifica, il tecnico rossonero sarà chiamato a schierare una linea di mediana quasi sperimentale.

