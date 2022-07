Donnarumma, difesa a tre e Neymar: come giocherà il PSG di Galtier

I parigini iniziano un nuovo corso tecnico con l'allenatore ex Nizza e Lille, ripartendo dalle certezze Mbappé e Messi, e non solo.

Un nuovo corso al PSG è iniziato: i parigini, dopo aver esonerato Mauricio Pochettino, hanno annunciato Christophe Galtier come nuovo allenatore, dando il via sostanzialmente alla stagione.

E' prevista una rivoluzione tecnica, però: e questa può essere una sorta di certezza, se si considera l'esperienza dell'argentino, con altre idee e altri progetti.

Cresce, però, la curiosità relativa al gioco che esprimerà la formazione allenata a Galtier, soprattutto se si pensa alle ambizioni del club parigino.

GALTIER E LE QUESTIONI DA RISOLVERE

La prima questione da risolvere per Galtier sarà quella di Neymar: il giocatore è cedibile, anche in prestito, a patto che qualcuno paghi l'ingaggio. Intervenuto in conferenza stampa, però, l'allenatore ha precisato la volontà di trattenerlo in rosa.

"Tutti vorrebbero allenarlo: ho un progetto per lui, spero che rimanga con noi".

Le sirene del mercato, comunque, continueranno anche nelle prossime settimane: chissà se Galtier riuscirà o meno a mediare una volta incontrato il brasiliano.

L'altra questione prioritaria riguarda la porta, con il duello tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas da risolvere una volta per tutte: già nella scorsa stagione l'alternanza tra i pali ha sollevato non poche polemiche. Anche su questo Galtier è stato chiaro.

"Per me c'è un primo portiere e un secondo portiere".

LA FILOSOFIA DI GIOCO DI GALTIER

Galtier ha giocato spesso con il 4-4-2, modulo con cui ha vinto il titolo in Ligue 1 guidando il Lille nella stagione 2020/21. Uno sviluppo interessante, dello stesso modulo, è il 4-2-3-1, e in questo senso al PSG potrebbe trovare gli interpreti giusti.

In ottica mercato, però, il focus si è spostato nelle ultime settimane sul possibile acquisto di Milan Skriniar dall'Inter, che consentirebbe a Galtier di schierare una difesa a tre con Kimpempe e Marquinhos. Anche in conferenza stampa l'allenatore ha precisato la possibilità di giocare con il 3-4-2-1.

COME GIOCHERÀ IL PSG DI GALTIER

Il PSG, quindi, potrebbe schierare come detto un 3-4-2-1 con Donnarumma in porta, favorito su Keylor Navas, la difesa a tre con Kimpempe e Marquinhos con il possibile arrivo di Skriniar. In mediana H

akimi, Verratti, Vitinha e Nuno Mendes, con Lionel Messi e Neymar alle spalle di Kylian Mbappé.