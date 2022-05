Donnarumma potrà riavere la sua "99": autorizzati i numeri da 1 a 99 in Ligue 1

La LFP ha apportato una modifica al regolamento in vista della prossima stagione, autorizzando la numerazione delle maglie.

E' stato uno dei temi della scorsa estate, quando lasciato il Milan Gianluigi Donnarumma si è trasferito al PSG, in Ligue 1, scegliendo il numero 50 per la propria maglia solo grazie a una deroga. E già, di per sé, era una sorta di eccezione.

In Francia, infatti, fino ala scorsa stagione non era possibile scegliere la numerazione di maglia oltre il 30, perché l'elenco dei giocatori di un club da presentare alla LFP non poteva superare i 30 nominativi. L'1, il 16 e il 30, però, potevano essere assegnati solo ai portieri, compreso il 40 in caso di sovrannumero: nel PSG, essendoci tanti portieri, era stato autorizzato il 50.

La questione aveva poi coinvolto Lionel Messi che, arrivando a Parigi, aveva richiesto il 30: anche qui deroga al regolamento e via. Questo incipit perché? Perché dalla prossima stagione queste problematiche non esisteranno più.

La LFP, infatti, ha autorizzato una modifica al regolamento (all'articolo 576, "Numeri e nomi") dando il via alla libera numerazione all'interno di una squadra.

In questo modo i giocatori potranno scegliere un numero tra 1 e 99, ma l'1 deve andare necessariamente a un portiere.

Donnarumma, insomma, potrà riavere il suo classico 99, già visto al Milan, come del resto altri giocatori potranno tranquillamente scegliere il numero che preferiscono: una svolta rivoluzionaria, insomma.