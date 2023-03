L'errore contro la Macedonia e l'ennesima stagione da certezza: Berardi, un anno dopo

Con il goal siglato con lo Spezia diventa l'unico giocatore in Europa con almeno 5 reti e 5 assist, lasciandosi alle spalle i brutti ricordi.

Poco più di un anno fa, le speranze dell'Italia calcistica si sono appese, in un preciso punto della gara contro la Macedonia del Nord, allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo, al mancino di Domenico Berardi, direttamente rivolto alla porta "libera". Senza portiere. Un sogno.

Spezzato, infranto, però: perché quel pallone calciato dall'attaccante del Sassuolo non entrerà mai. Ciò che segue lo conosciamo tutti: un anno dopo l'Italia è chiamata a qualificarsi per EURO 2024 e nella lista diramata da Roberto Mancini Berardi occupa il suo posto. E' ancora lì, giustamente: perché quella vissuta finora è l'ennesima stagione da "certezza". In neroverde e più in generale in Serie A.

Il rigore che ha consegnato la vittoria alla formazione di Alessio Dionisi contro lo Spezia è un ulteriore dato importante, anche dal punto di vista numerico: nessuno nei maggiori 5 campionati europei ha messo a segno almeno 5 goal e servito almeno 5 assist.

In questo Berardi è l'unico, nonostante l'infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi, dopo la partita contro il Milan di fine agosto: si è ripreso, ha lavorato, è andato persino oltre il solito nervosismo che gli ha fatto saltare la gara contro la Cremonese. Dionisi era stato chiaro.

"Sarà un'opportunità per qualcun altro".

E invece, al ritorno in campo Berardi ha segnato sia contro la Roma che contro lo Spezia, aggiornando le statistiche: persino le scene di inizio stagione, dopo la partita contro il Modena persa in Coppa Italia, sono distanti, lontanissime.

Quell'errore contro la Macedonia non verrà cancellato, questo no. La delusione di quella notte del "Barbera" rimarrà per sempre: a 28 anni, quasi 29, Berardi sta vivendo l'ennesima stagione da protagonista nel Sassuolo. Qualcuno gli chiede quello step in termini di club: è impossibile da conoscere il futuro. Lui continua a segnare e servire assist: i numeri parlano, e sono importanti.