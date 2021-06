Dai dollari finti e 'Dollarumma' all'addio: Milan-Donnarumma, stavolta niente lieto fine

Si conclude dopo otto anni la storia d'amore tra Milan e Donnarumma: nessun lieto fine come nel 2017 dopo i dollari finti e lo striscione 'Dollarumma'

No, questa volta non ci sarà il lieto fine. La lunga storia d'amore tra il Milan e Gianluigi Donnarumma è destinata a concludersi ufficialmente tra 12 giorni, quando il contratto stipulato tra le parti nel 2017 scadrà. Il portiere della Nazionale sosterrà lunedì a Firenze le visite mediche con il Paris Saint-Germain, prima di firmare il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni al club transalpino.

Otto anni insieme e quella scommessa vinta da Sinisa Mihajlovic, che nonostante lo scetticismo generale lo lanciò in un Milan-Sassuolo a soli 16 anni e 8 mesi al posto del più esperto e quotato Diego Lopez. Da quel momento, Donnarumma ha dimostrato di poter difendere egregiamente i pali di un club blasonato come quello rossonero e di meritare palcoscenici d'alto livello nonostante la giovane età.

La storia tra il Milan e Donnarumma sembrava una di quelle destinate a non finire mai. Dopo aver scongiurato la crisi diplomatica del 2017, le strade del 'Diavolo' e del portiere di Castellammare di Stabia parevano non dividersi più. L'exploit a soli 18 anni di Donnarumma attira l'attenzione dei top club di tutta Europa, che a un anno di distanza dalla scadenza del contratto con il Milan sentono odore d'affare. A ravvivare l'interesse la decisione della dirigenza rossonera, con Fassone e Mirabelli, di rendere pubblica la trattativa a un anno dalla scadenza dell'accordo.

Il clima è sempre più teso. I dirigenti del Milan fanno sapere di non voler accettate le richieste, giudicate eccessive, del procuratore del calciatore, Mino Raiola. Ne nasce un botta e risposta tra le parti. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli fa capire attraverso alcune interviste rilasciate ai media che senza nuovo contratto per Donnarumma si prospettava un anno tra panchina e tribuna, mentre pochi giorni più tardi arriva la replica del super agente olandese, che a 'La Domenica Sportiva' dichiara chiusa la trattativa per via dei "toni minacciosi" e dei "modi di fare inaccettabili" del dirigente rossonero.

In mezzo l'episodio del 18 giugno a Cracovia. L'Italia Under 21 affronta la Danimarca nell'esordio agli Europei di categoria e a difendere la porta degli Azzurri c'è proprio Donnarumma. Il portiere viene preso di mira da alcuni tifosi, che lanciano dal settore dietro la porta del numero uno dollari finti ed espongono uno striscione con la scritta "Dollarumma". Un messaggio forte e chiaro da parte dei tifosi, che si schierano dalla parte della società.

Con il passare dei giorni, la tensione tra le parti viene smorzata e si arriva a metà luglio alla tanto attesa fumata bianca con un contratto di quattro anni a sei milioni di euro a stagione. Un epilogo che sembrava irragiungibile: la volontà del portiere al Milan e la decisione del club di accontentarlo economicamente hanno favorito l'intesa, per la gioia dei tifosi rossoneri.

Ora, a distanza di quattro anni, il Milan e Donnarumma sono pronti a dirsi addio. Nessun passo indietro, nessun riavvicinamento, ma strade che si dividono. Finisce così un'intenssima storia d'amore: Gigio spera di viverne un'altra con il PSG mentre il Milan ripartirà dai piedi e i guantoni di Maignan, sperando di non rimpiangere quel talento cresciuto e lanciato tra i 'grandi' prima di un addio amaro.