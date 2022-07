Dodò alla Fiorentina, ci siamo: trovato l’accordo con lo Shakhtar

Il terzino destro brasiliano arriverà in Italia a titolo definitivo. Sarà uno degli uomini di punta della Fiorentina di Italiano.

La trattativa è stata di quelle lunghe ed ha richiesto tanto impegno ed un’enorme dose di pazienza, la Fiorentina però alla fine è stata premiata. Mancano infatti ancora i crismi dell’ufficialità, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: Dodô sarà un nuovo giocatore gigliato.

Come riportato da ‘Sky’, il club viola ha trovato un’intesa con lo Shakhtar sulla base di un trasferimento a titolo definitivo a fronte di un esborso da 14,5 milioni di euro più 3,5 di bonus.

Un acquisto importante per la Fiorentina, che va così a rafforzare un out destro rimasto orfano di Odriozola (tornato al Real Madrid per fine prestito).

Dodô, che potrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito ad inizio della prossima settimana, è un terzino molto rapido e forte soprattutto in fase di spinta. Cresciuto nel Coritiba, si è trasferito in Ucraina allo Shakhtar nel 2018, club con il quale si è consacrato ad alti livelli dopo una parentesi in prestito al Vitoria Guimaraes.

Ventiquattro anni, sarà uno dei nuovi uomini di punta della formazione guidata da Vincenzo Italiano.