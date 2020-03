Djimsiti, che storia: dal Benevento 2017/18 ai quarti di Champions

Sfortunato punto fermo del Benevento dei 14 ko di fila, Berat Djimsiti si sta imponendo all'Atalanta: pure lui ha partecipato all'impresa di Valencia.

, , , , , , , , , , , , , . 14 giornate, 14 sconfitte. Prima del pareggio col , quello del goal di Brignoli. E di questi 14 ko, quelli dell'incredibile striscia negativa collezionata dal nella prima parte della stagione 2017/18, Berat Djimsiti ne ha vissuti 6 in prima persona.

Altri tempi, quelli. Perché oggi, poco più di due anni dopo, Djimsiti è il titolare di una squadra che sogna le semifinali di . Da matricola assoluta, capace però di stupire l'Europa intera. Sul centro-destra della difesa a tre dell'Atalanta c'è lui, l'albanese con passaporto svizzero. Perché Toloi è ancora out per infortunio, certo, ma anche perché ha dimostrato di meritarsi uno spazio nella rosa di Gasperini. Non era scontato.

Djimsiti è rimasto in campo per tutti i 90 minuti anche nella storica serata di , quella che ha consegnato l'Atalanta nell'élite delle migliori otto d'Europa. E se l'è cavata bene, nonostante i tre gol - completamente ininfluenti ai fini della qualificazione - rimediati dai bergamaschi al Mestalla.

Del resto, Djimsiti aveva già fatto capire nella scorsa stagione di essere un difensore poco appariscente, poco abituato alle copertine, ma estremamente affidabile. In sordina, senza reclamare un minutaggio superiore, aveva collezionato 24 presenze in campionato, da titolare oppure da subentrato. Non poche. Tutt'altro.

Era appena tornato proprio dal prestito al Benevento, Djimsiti. Un'annata positiva per lui, per la prima volta utilizzato con costanza in , ma non per la formazione campana, retrocessa praticamente già al termine del girone d'andata nonostante l'orgogliosa reazione - più di bel gioco che di risultati - fatta intravedere nella seconda parte del campionato.

Due allenatori (Baroni prima, De Zerbi poi), una rivoluzione totale a gennaio con gli arrivi dei vari Diabaté, Sagna e Guilherme, ma appena 21 punti in 38 giornate, 15 in meno rispetto alla quartultima. E un inevitabile e rapido ritorno in Serie B, categoria che quest'anno i sanniti avrebbero probabilmente dominato fino alla fine, se l'emergenza Coronavirus non avesse portato allo stop di tutti i campionati italiani.

Djimsiti, di quelle 38 partite, ne ha giocate 30. Tutte da titolare, tutte in campo dall'inizio alla fine. Sfortunato punto fermo di una difesa capace di incassare la bellezza di 84 reti. Un paio di stagioni dopo, tutto è cambiato. Il calcio nostrano si è fermato, ma l'ascesa di Berat prosegue senza sosta. E ora il suo sogno ha un nome chiaro e preciso: Champions League.