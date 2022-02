Conflitto Ucraina-Russia, la situazione LIVE: le ultime notizie in tempo reale

L'ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca, si trova a Kiev, ma non può rientrare in Portogallo. Questo il suo messaggio, diffuso tramite il suo account Twitter.

"Ciao a tutti. Mi trovo a Kiev. Io e la mia famiglia siamo in un momento difficile, nel mezzo di un conflitto inaccettabile. Crediamo comunque che la pace prevarrà, dobbiamo rimanere forti. Ho ricevuto messaggi dal Portogallo, dall'Italia e da tutto il mondo, ringrazio tutti per il supporto mostrato a me e alla mia famiglia. Spero di vedervi presto. Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni di seguito. Avevo prenotato un volo per oggi, ma ora è impossibile uscire da qui, perché gli aeroporti sono stati distrutti e lo spazio aereo è stato chiuso. L'unica cosa che possiamo fare è pregare che non cada una bomba su di noi. Sinceramente, non so come farò ad uscire da qui. E' il giorno peggiore della mia vita. Ora non ci resta che aspettare ed essere fortunati. Fortunati a lasciare l'Ucraina per lasciarci questa situazione alle spalle".

