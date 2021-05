La Serie B giunge alla sua 38ª giornata, ovvero l’ultima della regular season. Si tratta ovviamente di un turno molto atteso, perché sono diversi i verdetti che devono ancora essere emessi.

Il più importante riguarda ovviamente il secondo posto in classifica che vale l’ultima promozione diretta in Serie A. Con l'Empoli già da tempo certo del primo posto e del ritorno in massima serie, contenderselo sono Salernitana e Monza con i campani che attualmente precedono i brianzoli di due lunghezze: 66 punti contro 64.

La Salernitana sarà impegnata sul campo di un Pescara già retrocesso e non potrà permettersi passi falsi poiché, in caso di arrivo a pari punti, ad essere premiato dagli scontri diretti sarà il Monza che in contemporanea sfiderà in un derby tutto lombardo il Brescia.

Giochi ancora aperti in zona playoff e in zona salvezza.

Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul 38° turno di Serie B.