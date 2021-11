DIRETTA: La cerimonia del Pallone d'Oro LIVE!

E' il giorno della cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2021 assegnato da France Football: dopo la sospensione dello scorso anno, torna il premio calcistico individuale più prestigioso al mondo.

Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta TV su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre): la stessa sarà fruibile in diretta streaming su Mediaset Play da PC, Tablet o cellulare. Basterà registrarsi e seguirla gratuitamente.

In alternativa la cerimonia del Pallone d'Oro sarà visibile in diretta sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Sky, tramite l'app Sky Go, offre la possibilità di seguire l'evento in streaming: basterà scaricare l'app su PC, Tablet o cellulare, attivare l'abbonamento e accedere con i propri dati.

Anche su GOAL sarà possibile seguire in diretta le premiazioni del Pallone d'Oro, dal premio Kopa a quello Yascin, fino ai riconoscimenti per il miglior giocatore maschile e giocatrice femminile.