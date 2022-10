Il grande giorno è arrivato. Oggi, lunedì 17 ottobre 2022, a partire dalle ore 19.45 - al Theatre du Chatelet di Parigi - verrà assegnato il Pallone d'Oro 2022, il massimo riconoscimento individuale per un calciatore assegnato dalla rivista francese France Football.

Nella capitale transalpina, oltre al Pallone d'Oro maschile, verranno assegnati anche il Pallone d'Oro femminile, il Trofeo Kopa (riservato al miglior Under 21) e il Trofeo Yashin che incoronerà il miglior portiere della stagione.

La cerimonia verrà trasmessa in diretta TV su Mediaset 20 canale numero 20 del digitale terrestre. In alternativa si potrà ricorrere anche alla diretta streaming fruibile attraverso l'app Mediaset Play accessibile da PC, Tablet o cellulare.

In alternativa la cerimonia del Pallone d'Oro sarà visibile in diretta anche su Sky e precisamente al canale Sky Sport 24 (numero 200 del satellite). Per chi decidesse di seguire la cerimonia in diretta streaming tramite Sky, potrà farlo attraverso il servizio Sky Go: basterà scaricare l'app su PC, tablet o cellulare, previo abbonamento a Sky.

La cerimonia del Pallone d'Oro 2022, oltre all'assegnazione dei premi Kopa e Yascin, verrà raccontata in diretta anche su GOAL.