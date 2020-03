Juventus-Inter in diretta: Pjanic verso la panchina

Pjanic dovrebbe accomodarsi in panchina per il big match contro l' : a centrocampo spazio per Bentancur e Matuidi, in attacco ci sarà Dybala.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.