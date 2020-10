DIRETTA: Barcellona-Real Madrid LIVE! Prepartita e formazioni

BARCELLONA-REAL MADRID: DIRETTA TV E STREAMING

Il primo Clasico della stagione sarà trasmesso in diretta su DAZN.

Gli utenti potranno seguire l’evento attraverso le moderne smart , semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire - anche attraverso il decoder di Sky Q.