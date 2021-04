DIRETTA: Real Madrid-Barcellona LIVE!

Ventinove gare a testa, dopo i recuperi: l'Atletico Madrid è avanti in classifica di una sola lunghezza sul Barcellona, mentre il Real è a -3 dai cugini Colchoneros a 63. La squadra di Simeone sarà impegnata domenica a Siviglia contro il Betis: per 24 ore possibile il sorpasso dei blaugrana in classifica, come l'aggancio in caso di pareggio (per i catalani) o di successo per i Blancos.