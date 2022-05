DIRETTA Playoff Serie B, Pisa-Monza LIVE!

La sfida tra Pisa e Monza sarà trasmessa in diretta tv da DAZN, scaricando l'app sulle moderne Smart TV, su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, o su un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Match trasmesso in diretta anche da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e sul numero 251 del satellite.

Infine c'è Helbiz Live, che permette la visione della della gara su app scaricabile sulle tv compatibili.

In streaming l'incontro è visibile su DAZN in streaming, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale da pc fisso. Stesso procedimento per Sky Go, piattaforma streaming di Sky disponibile per gli abbonati, e Helbiz Live.