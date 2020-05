DIRETTA: Wolfsburg-Borussia Dortmund LIVE - Probabili formazioni

Il Borussia Dortmund continua la sua corsa affrontando la difficile trasferta sul campo del Wolfsburg di Oliver Glasner, ancora senza Reus e Witsel.

Obiettivo vincere per arrivare al meglio al Klassiker di martedì. Il nella 27ª giornata di Bundesliga continua l’inseguimento al per provare a lottare fino in fondo contro il Meisterschale. Prima dello scontro diretto di martedì alle 18.30 al Westfalenstadion, la squadra di Lucien Favre deve superare il difficile esame .

Nel giorno dell’anniversario dello storico titolo conquistato da ‘Die Wölfe’ (11 anni fa), alla Volkswagen Arena si gioca una sfida che può essere già chiave per la corsa al titolo del BVB, ripresa nel migliore dei modi grazie al successo nel Revierderby contro lo 04 per 4-0.

Anche il Wolfsburg ha ottenuto un successo nella scorsa giornata, la prima dopo quasi due mesi di stop, battendo l’ in trasferta con i goal di Ginczek e Steffen. Tre punti che hanno permesso alla squadra di Glasner di salire al sesto posto, sorpassando proprio lo Schalke, mettendosi in pole per la corsa all’ .

Altre squadre

Occhi puntati ancora su Erling Haaland: se dovesse trovare il goal numero 11 alla sua decima partita in , eguaglierebbe un record nella storia del campionato tedesco. Per ora, dopo aver segnato il primo goal post Coronavirus, è a 10 in 9: solo Paco Alcácer e Dörfel han fatto meglio.

Non sarà comunque facile scardinare quella che è stata per buona parte del girone d’andata una delle migliori difese del campionato tedesco (ad oggi meglio solo Bayern e ). Il Wolfsburg, inoltre può contare su un Renato Steffen in forma: 5 goal realizzati nel solo 2020, dopo esser stato poco più di una riserva. Il Dortmund è avvisato: i lupi venderanno cara la pelle.

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND: PROBABILI FORMAZIONI

Il Dortmund si presenta alla sfida con delle assenze pesantissime, su tutte quelle di capitan Marco Reus e di Axel Witsel, il cervello della squadra. Out anche Zagadou (stagione finita) e Nico Schulz. Si dovrebbe rivedere invece dal 1’ Jadon Sancho, partito in panchina contro lo Schalke per problemi fisici.

L’inglese dovrebbe essere l’unico cambio nell’undici titolare rispetto al Revierderby per Favre: per fargli posto potrebbe scalare Julian Brandt a centrocampo con Dahoud in panchina. Saranno a disposizione Can e Reyna, che settimana scorsa erano rimasti out.

Recupero fondamentale per il Wolfsburg, che per la sfida ritrova il totem Wout Weghorst dopo la squalifica di settimana scorsa. Sarà il riferimento avanzato, con Brekalo, Steffen e Mehmedi alle sue spalle. Ancora fuori Guilavogui, al pari di Camacho, Gerhardt e William.

La linea difensiva potrebbe prevedere la conferma dell’ex Pongracic (ex compagno di Haaland, arrivato a gennaio) vicino a Brooks, mentre a sinistra Paulo Otavio insidia ancora Roussillon per una maglia dal 1’.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon; Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi, Brekalo; Weghorst.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Brandt, Delaney, Guerreiro; Sancho, T. Hazard; Haaland.

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND: STATISTICHE E CURIOSITÀ

Il Wolfsburg ha guadagnato solo un punto nelle ultime nove partite di Bundesliga contro il - un pareggio senza reti a Dortmund nel gennaio 2018. Il Wolfsburg ha una striscia senza successi così lunga solo contro il Bayern.

Il Wolfsburg ha perso le ultime quattro partite casalinghe di Bundesliga contro il Dortmund, con un punteggio complessivo di 11-2. I lupi non hanno mai subito cinque sconfitte interne consecutive contro una squadra nella massima serie.

Il Borussia Dortmund non ha concesso goal negli ultimi sei incontri di Bundesliga con il Wolfsburg – contro nessuna squadra di BL aveva mai raggiunto una striscia così lunga – allo stesso modo questo è un record negativo per i lupi.

Il Wolfsburg è imbattuto nelle ultime sette partite di Bundesliga (4V, 3N), avendone precedentemente perse tre di fila.

Il Wolfsburg ha segnato 18 gol nelle sue nove partite nel girone di ritorno in questa stagione di Bundesliga, tanti quanti in tutto il girone di andata.ù

Il Borussia Dortmund ha vinto ognuna delle ultime cinque partite di Bundesliga - solo il Bayern ci è riuscito. Il BVB ha avuto solo una striscia vincente più lunga sotto Lucien Favre (6 vittorie tra la giornata 10 e la 15 della scorsa stagione).

Il Dortmund ha collezionato 24 punti su 27 nel girone di ritorno - solo il Bayern ha fatto meglio (25). Il BVB ha fatto meglio nel girone di ritorno dopo nove partite nella stagione in cui ha vinto il titolo, nel 2011/12 (25 punti).

72 gol dopo 26 partite di Bundesliga e 31 gol dopo nove partite di ritorno sono entrambi record per il Borussia Dortmund in Bundesliga.

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Wolfsburg-Borussia Dortmund andrà in onda sul canale Sky Sport Football (203 del satellite). La telecronaca della partita sarà di Fabio Caressa.

Gli abbonati potranno seguire la gara anche in diretta attraverso Sky Go. Basterà scaricare l’app su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook.

Un’altra possibilità è Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky. Acquistando uno dei pacchetti offerti, quest'ultima consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della satellitare, comprese le gare di Bundesliga.