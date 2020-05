Wolfsburg-Borussia Dortmund dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Wolfsburg sfida il Borussia Dortmund nella 27ª giornata di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Oliver Glasner ospita la seconda della classe, il di Lucien Favre, per la 27ª giornata di , secondo turno che si disputa dopo la ripresa.

I Lupi sono sesti in classifica, agganciati alla zona , con 39 punti e un cammino di 10 successi, 9 pareggi e 7 sconfitte, mentre i gialloneri inseguono la capolista con 4 lunghezze di ritardo a quota 54 punti, frutto di 16 vittorie, 6 pareggi e 4 k.o.

Nel massimo campionato tedesco Wolfsburg e si sono affrontate in tutto 49 volte, con un bilancio nettamente favorevole ai gialloneri. Questi ultimi si sono imposti in 27 occasioni, a fronte di 12 pareggi e soltanto 10 successi biancoverdi.

Analizzando il confronto nell'epoca più recente, in particolare, emerge come il Wolfsburg abbia perso le ultime 4 gare casalinghe di Bundesliga contro il Dortmund, rimediando un parziale negativo record di 11-2. Non è mai accaduto, finora, che i Lupi abbiano rimediato un parziale negativo di 5-0 contro una qualsiasi avversaria del massimo campionato tedesco.

Mentre il Borussia Dortmund ha vinto tutte le ultime 5 gare disputate nel torneo, il Wolfsburg ha collezionato 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 giornate. Solamente in un'occasione i gialloneri hanno fatto meglio che in questa (24 punti conquistati) nel girone di ritorno: era in 2011/12, l'anno in cui poi vinsero il titolo (25 punti).

Wout Weghorst è il miglior realizzatore del Wolfsburg con 11 goal segnati, in casa Dortmund invece il più prolifico in Bundesliga è Jadon Sancho, autore di 14 reti. Complessivamente il giovane Erling Haalang è tuttavia il giocatore che nella stagione ha segnato di più, ma 16 dei suoi 26 goal sono stati realizzati nel campionato austriaco con il .

Qualora il norvegese andasse a segno anche con il Wolfsburg, tuttavia, eguaglierebbe un primato della Bundesliga, andando a segno 11 volte nelle sue prime 10 gare giocate. In questa pagina tutte le informazioni su Wolfsburg-Borussia Dortmund: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Wolfsburg-Borussia Dortmund

Wolfsburg-Borussia Dortmund Data: 23 maggio 2020

23 maggio 2020 Orario: 15.30

15.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND

Wolfsburg-Borussia Dortmund si giocherà il pomeriggio di sabato 23 maggio 2020 alla Volkswagen Arena di Wolfsburg e a porte chiuse, come stabilito nel protocollo per la ripresa del campionato tedesco in epoca di Coronavirus. La partita inizierà alle ore 15.30.

Sky trasmetterà in diretta e in esclusiva la sfida della 27ª giornata di Bundesliga Wolfsburg-Borussia Dortmund, che andrà in onda sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Fabio Caressa.

Oltre che in tv, gli abbonati Sky potranno seguire Wolfsburg-Borussia Dortmund anche in diretta mediante Sky Go. La gara sarà visibile sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare la app per sistemi Android e iOS, nella seconda ipotesi, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Per guardare in streaming la partita c'è tuttavia anche un'altra possibilità, rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky. Acquistando uno dei pacchetti offerti, quest'ultima consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, comprese le gare della Bundesliga.

IN DIRETTA SU GOAL

I tifosi e gli appassionati avranno la possibilità di seguire Wolfsburg-Borussia Dortmund anche in diretta testuale su Goal. Collegandosi sul sito, troveranno tutti gli aggiornamenti minuto per minuto della partita, da prima del fischio d'inizio con le formazioni ufficiali e le ultime novità, fino al termine della gara.

Glasner dovrebbe confermare il 4-2-3-1 come modulo base. In attacco si rivedrà probabilmente come centravanti il bomber Weghorst al posto di João Victor, titolare nella recente vittoria contro l' . Alle sue spalle Steffen, Mehmedi e Brekalo dovrebbero essere confermati come trequartisti. Davanti alla difesa ci saranno Schlager e Arnold. Dietro, infine, potrebbe restare tutto invariato: Casteels fra i pali e davanti a lui una linea a quattro con Mbabu e Otávio esterni bassi e Pongracic e Brooks a comporre la coppia centrale.

Favre a sua volta si affiderà al 3-4-2-1 visto all'opera nel vittorioso derby della Ruhr contro lo . La novità più importante a livello di uomini potrebbe esserci in mezzo al campo, con il rientro dal 1' di Emre Can dopo l'infortunio accanto a Delaney. Se l'ex juventino non ce la facesse, sarebbe confermato Dahoud. Sulle fasce agiranno al solito Hakimi a destra e Guerreiro a sinistra. Sulla trequarti, accanto a Brandt, potrebbe rivedersi fra i titolari anche Jadon Sancho. I due agiranno a supporto dell'unica punta, che sarà il norvegese Haaland. In difesa, davanti al portiere Bürki, capitan Piszczek e Akanji affiancheranno Hummels.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Otávio; Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi, Brekalo; Weghorst.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Emre Can, Delaney, Guerreiro; Sancho, Brandt; Haaland.