Di Haaland il primo goal in Bundesliga: esultanza senza abbracci

La Bundesliga ricomincia con lo stesso copione, Haaland è sempre decisivo: la prima rete del nuovo calcio tedesco porta la sua firma.

Cinque partite di in contemporeanea, le prime dopo l'ok al ritorno in campo. Cinque partite sullo 0-0 prima della rete numero di giornata. Di chi? Ovviamente Erling Haaland, che come al solito ha stupito il mondo rimarcando ancora una volta il suo ruolo di predestinato.

Il ha infatti trovato il vantaggio nel Derby della Ruhr grazie alla rete di Haaland al 29', su assist dalla destra di Hazard. Bella ripartenza della squadra di casa contro lo 04, cross dalla corsia esterna del belga e anticipo del norvegese sotto porta per il primo goal della nuova Bundesliga.

Grande gioia per Haaland e il , ma nessuna esultanza di gruppo a causa delle nuove disposizioni: niente abbracci, niente strette di mano, solamente le congratulazioni gomito a gomito tra l'ex attaccante del e i suoi compagni di squadra.