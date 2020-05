Wolfsburg-Borussia Dortmund 0-2: Favre vola con le ali, decisivi Hakimi e Guerreiro

Il Borussia Dortmund si porta ad un solo punto dal Bayern, che deve ancora giocare. Partita non spettacolare, decisa da Hakimi e Guerreiro.

Ancora vittorioso il , che non molla la rincorsa al : un punto di distacco con una partita in più giocata. Oggi fondamentali i goal di Hakimi e Guerreiro contro il , in una partita dove non si è praticamente visto Haaland.

La partita, soprattutto nel primo tempo, non vive di ritmi veloci o di azioni a ripetizione. Il copione è chiaro: il Wolfsburg è ben compatto e punta molto sulla fisicità di Weghorst; il Borussia cerca di fare gioco ma non brilla quest'oggi per velocità di manovra e pericolosità.

Dopo praticamente mezz'ora di poco o nulla, però, la squadra di Favre trova il goal al primo tiro in porta della partita: Brandt e Hazard seminano il panico sulla destra, sulla sinistra dopo il liscio di Haaland è il solito Guerreiro (all'ottavo goal in ) a trafiggere Casteels.

Nel secondo tempo il Wolfsburg sfiora il pareggio con Steffen, che sfortunato becca la traversa. E la partita sfugge totalmente dalle mani di Glasner. Il Borussia Dortmund controlla la partita e punge al momento giusto con l'ingresso in campo di Sancho, autore di una galoppata palla al piede e dell'assist per Hakimi (bravo a gelare ancora Casteels).

Poi l'espulsione di Klaus rappresenta la pietra tombale sulla partita. Il Borussia Dortmund esce con i tre punti in tasca dal silenzio assordante della Volkswagen-Arena.

IL TABELLINO

Wolfsburg-Borussia Dortmund 0-2

Marcatori: 32' Guerreiro, 79' Hakimi

WOLFSBURG (4-4-2): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon (64' Klaus); Steffen, Schlager, Arnold, Mehmedi (85' Victor); Ginczek (64' Brekalo), Weghorst. All. Glasner.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels (46' Emre Can), Akanji; Hakimi, Delaney (83' Balerdi), Dahoud, Guerreiro (83' Schmelzer); Hazard (80' Reyna), Brandt (65' Sancho); Haaland All. Favre

Ammoniti: Delaney, Ginczek, Brooks, Hazard, Arnold, Schlager

Espulsi: Klaus

Arbitro: Daniel Siebert