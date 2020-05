Bundesliga, le partite del weekend: dove vederle in tv e streaming

27ª giornata di Bundesliga: dove vedere in tv e streaming Wolfsburg-Borussia Dortmund, Bayern Monaco-Eintracht e tutte le altre partite.

pronta a scendere di nuovo in campo. Il primo campionato europeo ad aver riaperto i battenti in seguito all'emergenza Coronavirus, si prepara a entrare nel vivo col weekend valido per la 27ª giornata.

Riflettori puntati sulla corsa al vertice, che vede il capolista guardare tutti dall'alto forte dei 4 punti di vantaggio sul . I gialloneri, trascinati dall'inarrestabile Haaland, sono la prima inseguitrice dei bavaresi, davanti alle outsider , e che stanno rendendo la Bundesliga ancora più avvincente.

Le prime 5 della classifica hanno fatto il vuoto, solcando un divario di ben 11 lunghezze rispetto al sesto posto occupato dal . In coda, invece, sembra disperata la situazione per e Paderborn staccatissime dalla zona salvezza.

Altre squadre

La 27ª giornata di Bundesliga, la seconda in calendario dalla ripartenza post-Coronavirus, dirà di più su lotta per il titolo, bagarre per l'Europa e sulla corsa per evitare la retrocessione in Zweite- con partite sulla carta interessanti.

Il weekend verrà aperto dall'anticipo del venerdì, che vedrà opposte l'Hertha e l'Union in un derby di Berlino tra due squadre attualmente a metà classifica. Il programma proseguirà poi sabato, dove spiccano tre sfide su tutte: quella tra il Wolfsburg e il di Haaland, la prima della classe Bayern che riceve la visita dell' Francoforte e l'incrocio tra Monchengladbach e Bayer Leverkusen. Completano il quadro, -Werder Brema e Paderborn- .

Il ventisettesimo turno di Bundesliga sarà concluso dai match della domenica: lo 04, reduce dalla batosta di Dortmund, attende l' ; il Lipsia, sul campo del è chiamato a fornire segnali di riscatto dopo il mezzo passo falso di settimana scorsa proprio con l'Augsburg; alle 18, infine, Colonia- .

DOVE VEDERE LA BUNDESLIGA IN TV E STREAMING

La Bundesliga in è visibile su Sky, che detiene i diritti in esclusiva del campionato in e che trasmetterà anche tutte le partite della 27ª giornata. Saranno trasmesse singolarmente -Union Berlino, Wolfsburg-Borussia Dortmund, - , Schalke 04-Augsburg, Mainz-Lipsia e Colonia-Fortuna Dusseldorf, mentre Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen, Friburgo-Werder Brema e Paderborn-Hoffenheim saranno, insieme a Wolfsburg-Borussia Dortmund, i campi di Diretta Goal Bundesliga.

Il calcio tedesco è disponibile anche in : sia su SkyGo - il servizio riservato a tutti gli abbonati Sky utilizzabile tramite PC, smartphone e tablet - che su Now Tv (acquistando il pacchetto Sport) con tre gare a turno.

BUNDESLIGA, 27ª GIORNATA: CALENDARIO E PROGRAMMAZIONE TV

HERTHA BERLINO-UNION BERLINO (venerdì 22 maggio ore 20:30) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-BAYER LEVERKUSEN (sabato 23 maggio ore 15:30) - SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

FRIBURGO-WERDER BREMA (sabato 23 maggio ore 15:30) - SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

PADERBORN-HOFFENHEIM (sabato 23 maggio ore 15:30) - SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND (sabato 23 maggio ore 15:30) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT UNO all'interno di Diretta Goal Bundesliga

BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE (sabato 23 maggio ore 18:30) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

SCHALKE 04-AUGSBURG (domenica 24 maggio ore 13:30) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

MAINZ-LIPSIA (domenica 24 maggio ore 15:30) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

COLONIA-FORTUNA DUSSELDORF (domenica 24 maggio ore 18) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Bayern Monaco 58 punti Borussia Dortmund 54 punti Borussia Monchengladbach 52 punti Lipsia 51 punti Bayer Leverkusen 50 punti Wolfsburg 39 punti Friburgo 37 punti Schalke 04 37 punti Hoffenheim 35 punti Colonia 33 punti Hertha Berlino 31 punti Union Berlino 30 punti Eintracht Francoforte 28 punti Augsburg 27 punti Mainz 27 punti Fortuna Dusseldorf 23 punti Werder Brema 18 punti Paderborn 17 punti

BUNDESLIGA, CURIOSITA' 27ª GIORNATA

BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE

Il Bayern ha vinto 12 delle 13 partite casalinghe di Bundesliga contro il Francoforte all'Allianz Arena (1N), con un punteggio complessivo di 40-6. Solo contro il Wolfsburg ha ottenuto più vittorie in Bundesliga all'Allianz (14).

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-BAYER LEVERKUSEN

Il Mönchengladbach ha vinto sei delle ultime otto partite di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen (2P). In precedenza, il Borussia aveva registrato una striscia di ben 26 match senza successo in Bundesliga contro il Leverkusen (dal 1994 al 2010).

COLONIA-FORTUNA DUSSELDORF

Sono passati quasi 31 anni dall'ultima vittoria del Düsseldorf in casa del Colonia in Bundesliga – si torna alla vittoria per 3-1 nell'ottobre 1989.

FRIBURGO-WERDER BREMA

Il Friburgo ha segnato (51) e subito (87) più goal in Bundesliga contro il Werder Brema rispetto a qualsiasi altra avversaria.

HERTHA BERLINO-UNION BERLINO

L'Hertha Berlino ha perso 1-0 nell’ultimo derby contro l'Union Berlino nel novembre 2019. Quella è stata la prima sfida tra le due formazioni in Bundesliga. L'Hertha non è mai uscito sconfitto in due derby di Berlino consecutivi nel calcio professionistico.

MAINZ-LIPSIA

Timo Werner del Lipsia ha segnato una tripletta e ha servito tre assist nella vittoria per 8-0 sul Mainz nella gara d’andata. È diventato solo il secondo giocatore a essere coinvolto in sei reti in una singola partita di Bundesliga da quando Opta raccoglie questo dato nel 2004/05.

PADERBORN-HOFFENHEIM

Il Paderborn non ha vinto nessuno dei tre incontri di Bundesliga con il TSG 1899 Hoffenheim (1N, 2P). L'Hoffenheim è anche l'unica squadra contro la quale non è riuscito a segnare nel massimo campionato.

SCHALKE 04-AUGSBURG

L’Augsburg ha vinto solo una delle 17 partite di Bundesliga contro lo Schalke (7N, 9P): una vittoria per 2-1 in casa nel dicembre 2015.

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND