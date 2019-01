DIRETTA: Juventus-Milan LIVE 0-0

La Supercoppa Italiana si assegna a Jeddah, dove i campioni d'Italia della Juventus sfidano il Milan, già vincente due anni fa a Doha.

2' JUVENTUS-MILAN 0-0 - Invasione di campo, partita al momento sospesa.

1' JUVENTUS-MILAN 0-0 - Traversone basso dalla destra di Calhanoglu, la difesa della Juventus respinge in fallo laterale con Chiellini.

1' JUVENTUS-MILAN 0-0 - Partiti agli ordini dell'arbitro Banti.

Juventus e Milan si contendono nel suggestivo scenario di Jeddah il primo titolo stagionale: in palio la Supercoppa Italiana tra i campioni d'Italia e i rossoneri finalisti di Coppa Italia, sconfitti proprio dalla squadra di Allegri nell'ultima stagione.

Si tratta della settima finale consecutiva per la Juventus, che ha vinto però l'ultima volta il trofeo nel 2015: due anni fa il Milan si è imposto proprio contro la Vecchia Signora ai calci di rigore sul terreno di gioco di Doha.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-MILAN

Nella Juventus Douglas Costa e Bentancur vincono i ballottaggi con Bernardeschi e Khedira, Cancelo si riprende la fascia destra difensiva, in attacco Dybala e Cristiano Ronaldo.

Milan senza Higuain dal 1', al suo posto gioca Cutrone. Paquetà confermato a centrocampo come mezzala, Calabria la spunta su Conti mentre Zapata affianca Romagnoli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

JUVENTUS-MILAN: CURIOSITÀ

Juventus e Milan hanno vinto sette volte la Supercoppa Italiana nella loro storia: questa sera a Jeddah una delle due andrà in testa alla classifica delle società più vincenti del torneo.

La Juventus giocherà la sua settima finale di Supercoppa Italiana, ma la formazione bianconera ha perso 3 delle ultime 4 sfide nella competizione: l'ultimo successo risale al 2015 contro la Lazio.

Cristiano Ronaldo va a caccia del suo 13° trofeo diverso in carriera, il primo in Italia. Gonzalo Higuain deve invece invertire una rotta sfortunata con le finali: il 'Pipita' ne ha infatti vinte solo 6 su 14 in carriera.

JUVENTUS-MILAN: DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Milan sarà trasmessa in chiaro in diretta su Rai 1. La Supercoppa Italiana potrà essere inoltre seguita anche in streaming tramite pc, tablet e smartphone sulla piattaforma Rai Play.