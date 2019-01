DIRETTA: Juventus-Chievo LIVE - dove vederla in tv e streaming

La Juventus ospita il fanalino Chievo nella prima giornata di ritorno di Serie A: i bianconeri vogliono tornare a +9 sul Napoli.

Il successo in Supercoppa Italiana ha permesso alla Juventus di iniziare con il piede giusto questo 2019: gli uomini di Allegri tornano protagonisti anche in Serie A dove affronteranno il Chievo, ultimo in classifica con soli otto punti dopo diciannove giornate.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Bianconeri a caccia dei tre punti che permetterebbero di ristabilire il vantaggio sul Napoli secondo a nove lunghezze. In caso di successo, sarebbe il diciottesimo in venti incontri: numeri assolutamente da record.

JUVENTUS-CHIEVO: DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Chievo sarà visibile su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (251 del satellite). Incontro disponibile anche in streaming per gli abbonati grazie al servizio Sky Go.

Su Goal potrete seguire la partita attraverso la diretta testuale: aggiornamenti continui a partire dal riscaldamento prepartita per poi proseguire, ovviamente, con il racconto vero e proprio. Alle 20:30 il calcio d'inizio.