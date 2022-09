Dijks trova subito squadra: ufficiale l'approdo al Vitesse

Dopo la risoluzione col Bologna, Mitchell Dijks torna in patria: il terzino olandese ha firmato col Vitesse.

Mitchell Dijks è un nuovo giocatore del Vitesse. A stretto giro dal divorzio col Bologna, il terzino ha trovato subito squadra.

Ritorno in patria per l'olandese, che dunque giocherà in Eredivisie indossando la maglia del club di Arnhem: come si legge nella nota ufficiale diffusa dalla societù giallonera, Dijks ha firmato per un anno con opzione per rinnovare il contratto di un ulteriore stagione.

'Il Trattore', così come è stato soprannominato e simbolo dell'immagine che certifica il suo tesseramento, indosserà la maglia numero 35 e si è mostrato contento della scelta compiuta.

"In Italia ho passato quattro anni meravigliosi in Italia - si legge sul sito della sua nuova squadra - Ora porto le esperienze che ho fatto lì con me in Olanda e al Vitesse".

"Dopo alcune conversazioni molto positive con il direttore sportivo e l'allenatore, lavorerò pieno di entusiasmo. So che l'inizio della stagione non è stato positivo, ma lotteremo insieme per invertire la rotta. Voglio aiutare il più possibile con le mie qualità e la mia esperienza”.