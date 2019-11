Digione-PSG 2-1: Mbappé non basta, ko storico al Gaston-Gerard

Sconfitta storica per il PSG, che per la prima volta viene sconfitto dal Digione: decisive le reti di Chouiar e Cadiz dopo il vantaggio di Mbappé.

Allo Stade Gaston-Gerard si scrive la storia: batte 2-1. Un risultato imprevisto, imprevedibile ma apparentemente normale. E invece no, perché il fanalino di coda (o meglio: ex) della conquista la prima vittoria nella propria storia contro i parigini dopo una sfilza interminabile di sconfitte.

Un successo maturato in rimonta, dopo che il PSG era andato addirittura in vantaggio al 16' grazie a Mbappé. A concretizzare la rimonta sono Chouiar prima e Cadiz poi: due reti arrivate rispettivamente nel recupero e nei primissimi minuti della ripresa. Dunque, perfettamente a cavallo tra i due tempi.

Una rimonta che stordisce il PSG, incapace di trovare il pareggio nonostante l'assalto finale. La formazione di Tuchel, va detto, è pure sfortunata: Icardi colpisce la traversa, Paredes lo imita sbattendo contro il palo. E al 93' è festa grande al Gaston-Gerard.

Se per il PSG è la terza sconfitta nelle prime 12 giornate di Ligue 1 dopo quelle rimediate a e in casa contro il , il Digione conquista un successo impensabile e fondamentale per la classifica: la formazione di Jobard, ultima da sola prima del match, compie un triplo balzo in avanti superando e Metz, in campo domani, e agganciando e a quota 12.

Il 2-1 al PSG, come detto, vale però anche per le statistiche. I precedenti contro i parigini parlavano chiaro: 8 sfide, 8 sconfitte. Il tabu è stato sfatato in una serata piovosa e festosa: al Gaston-Gerard si è scritto un piccolo pezzo di storia.