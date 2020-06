Diffidati Napoli-Inter: chi rischia di saltare la finale

Sono sette i giocatori che in caso di ammonizione durante Napoli-Inter salterebbero la finale di Coppa Italia, tra loro anche Skriniar e Fabian Ruiz.

Sabato sera si gioca il penultimo atto della Coppa : al 'San Paolo' i padroni di casa del ospitano l' nella semifinale di ritorno. Le due squadre partono dallo 0-1 dell'andata quando a decidere era stato un goal di Fabian Ruiz.

Proprio il centrocampista spagnolo però dovrà stare molto attento dato che, in caso di cartellino giallo contro l'Inter, salterebbe l'eventuale finale in programma mercoledì 17 giugno all'Olimpico di .

Fabian Ruiz peraltro non è l'unico giocatore diffidato del Napoli, elenco in cui figurano pure Ospina, Manolas (assente però per infortunio) e Mario Rui. Tutti quindi a rischio squalifica.

Altre squadre

In casa Inter invece i diffidati sono tre: Godin , Sensi e soprattutto Skriniar , vera e propria colonna della difesa di Conte. Il pericolo giallo è ufficialmente scattato.

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Manolas, Ospina, Mario Rui, Fabian Ruiz

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Godin, Sensi, Skriniar